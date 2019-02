Llegó el "registro digital": es gratis y así se saca en 1 minuto (pero hay letra chica)

La posibilidad de generar una versión digital de la Licencia Nacional de Conducir generó desde su anuncio mucha expectativa y a su vez un gran número de preguntas.

La primera gran incertidumbre surge sobre cómo se saca esta nueva versión del registro de conducir.

En principio, el usuario deberá descargar la aplicación Mi Argentina, disponible en las tiendas Google Play, para dispositivos Android, y App Store, para iTunes.

Apenas abierta, la app explica cuáles son las credenciales digitales que se podrán gestionar como, por ejemplo, número de CUIL, DNI, y la licencia de conducir, para consultarlos cuando se necesiten. Además, la APP avisa al usuario cuando renovarlos.

Para comenzar a operar con la app Mi argentina, el usuario deberá registrarse tras crear una cuenta personal.

Los datos que deberá ingresar son: número de CUIL; nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, correo electrónico, contraseña, confirmar contraseña, y aceptar los términos y condiciones.

Una vez registrado, la aplicación enviará un mail a la casilla de correo indicada para terminar de activar la cuenta.

Para ingresar a la app el usuario deberá ingresar su número de CUIL y una contraseña.

Si el usuario tiene la Licencia de Conducir Vigente podrá ingresar los datos en la sección MIS CREDENCIALES.

Una vez completado el formulario, la app generará la versión digital de Licencia Nacional de Conducir.

Preguntas frecuentes sobre la Licencia Nacional de Conducir

¿Qué es la Licencia Nacional de Conducir digital? Es la versión digital de la Licencia Nacional de Conducir en la aplicación móvil Mi Argentina.

¿La Licencia Nacional de Conducir es igual a la física y tiene la misma validez? Si, es igual a la física pero en formato digital y tendrá la misma validez para circular dentro del país, siempre y cuando se encuentre vigente.

¿Las Licencias de Conducir provinciales podrán aparecer dentro de Mi Argentina?

No, es válido sólo para todas las clases y subclases de licencias nacionales.

¿Cómo hago para tener mi Licencia Nacional de Conducir válida?

Descargá la aplicación móvil Mi Argentina, creá tu cuenta y validá tu identidad. Si tenés Licencia Nacional de Conducir la podrás encontrar en la sección Mis credenciales.

¿Cómo valido mi identidad en Mi Argentina?

* De forma remota: mediante el Sistema de identidad digital que viene incorporado en la aplicación móvil Mi Argentina.

* De forma presencial: en los CDRs del RENAPER al renovar tu DNI.

¿Cómo identifico si la Licencia Nacional de Conducir es válida o no?

La Licencia Nacional de Conducir digital tiene un código QR que le otorga validez y permite ser fiscalizado por los agentes de tránsito y las fuerzas de seguridad al igual que la licencia física. Ese código QR se actualiza cada 24 hs. y contiene los datos necesarios para que los fiscalizadores puedan verificar el estado de la licencia.

¿Que costo tiene la Licencia Nacional de Conducir?

La Licencia Nacional de Conducir no tiene costo adicional y se genera automáticamente al tener una Licencia Nacional de Conducir vigente.

¿Quién verifica mi Licencia Nacional de Conducir?

La autoridad competente para fiscalizar: fuerzas de tránsito, policía, fuerzas de seguridad.

¿Cómo se controla la Licencia Nacional de Conducir?

Se controla mediante una aplicación móvil que tendrán los fiscalizadores de la ANSV, Fuerzas de Seguridad Nacional y los organismos provinciales y/o municipales.

¿Puedo ver en la aplicación móvil la licencia de otra persona?

No, tu cuenta en Mi Argentina es personal y para ver la Licencia Nacional de Conducir debés haber validado tu identidad.

¿Puedo tener más de una Licencia Nacional de Conducir?

No, la Licencia Nacional de Conducir digital es única y personal al igual que la física.

¿Tengo una licencia nacional de conducir pero la APP no me la muestra, por qué?

Porque no está validado el nivel 3 en Mi Argentina o porque no tiene la fotos y firma en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es importante que sepamos que vos sos vos para mostrar un documento de valor legal. Si la ANSV no recibió de la jurisdicción que emitió tu licencia, tu foto y/o tu firma, no podemos mostrar tu Licencia Nacional de Conducir válida para conducir.

Si la jurisdicción donde fue emitida tu licencia de conducir no está adherida a la Licencia Nacional de Conducir.

Mi Licencia Nacional de Conducir dice inhabilitada, ¿qué significa?

Significa que existe una sentencia firme dictada por juez competente que te inhabilita a conducir en el país.

Mi Licencia Nacional de Conducir dice retenida, ¿qué significa?

Significa que un fiscalizador te retuvo la licencia preventivamente por algunas de las causales determinadas por la normativa vigente.

¿Necesito conexión a internet o datos para consultarla?

Necesitás Internet o datos para descargar la aplicación, consultar la licencia por primera vez y actualizar el código QR cada 24 hs.

¿Puedo hacer una captura de pantalla de la licencia y el código QR por si me quedo sin señal mientras manejo?

No, la Licencia no se puede validar a través una captura de pantalla. Igualmente, el plazo de validez del código QR es de 24 hs y te permite llegar a otro lugar con señal o conexión a internet para actualizarlo.

¿Qué requerimientos técnicos tengo que cumplir para usar la APP?

* Requiere Android 4.1 y versiones posteriores. Los dispositivos que no cumplan con los requisitos básicos de integridad o no están certificados por Google no podrán descargarse la aplicación.

* Requiere iOS 11.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

¿Qué pasa con mis datos si pierdo mi celular?

Nada, la licencia sigue activa hasta instalar la aplicación en otro celular.

Otras funciones

La app permite obtener la constancia de CUIL, consultar donde está radicado un vehículo, consultar el calendario de pago de ANSES, conocer el estado del trámite de DNI, conocer el estado del trámite del pasaporte, iniciar un reclamo por Internet ante Defensa del Consumidor.

También ofrece datos sobre Tarifa Social Federal Sube, crear el DNI en 24 horas y exprés para argentinos, hacer la transferencia del dominio de un auto, moto o maquinaria, tramitar una cédula para autorizado a conducir.

Letra chica

La versión digital de la Licencia Nacional de Conducir no reemplaza a la licencia física, la cual es imprescindible tener previamente antes de iniciar el trámite.

Para sacar la Licencia Nacional de Conducir el usuario debe acercarse a los establecimientos correspondientes y vigentes.

Por otro lado, como Mi Argentina es una app nueva, al momento de redactar este informe, funcionaba de forma lenta y no permitía un ágil acceso. Esto se debe, como suele suceder, a una saturación del sistema.

Por tal motivo, lo ideal es que los interesados en conseguir la versión digital de la Licencia Nacional de Conducir vuelvan a consultar la app en el transcurso de los próximos días en horarios menos concurridos para poder registrarse sin inconvenientes.

La app Mi Argentina también recuerda al usuario sobre fechas de cobro, vencimientos, turnos y más. El único requisito es que sólo se deben configurar previamente los avisos.