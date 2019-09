Llegó el día D para Jack Ma: se retira el creador de Alibaba, el gran competidor de Amazon

Jack Ma es una de las personas que consiguió modificar su destino. En su cumpleaños número 55, el hombre más rico de China se jubila hoy de Alibaba, el gigante de e-commerce que creó luego de ser un simple profesor de inglés que ganaba apenas 12 dólares por mes. Como todos los pasos de su vida, su retiro no ocurrió de un día para el otro. Al contrario. Fue una decisión pensada, planificada, y anunciada con tanta anticipación –hace exactamente un año- que cada ejecutivo de la firma conoce exactamente qué medidas implementar de ahora en más para que el imperio Alibaba Group Holding Ltd no pase sobresalto alguno.

¿Qué hará Ma a partir de ahora? Símbolo del capitalismo chino, tras anunciar su dimisión se afilió al Partido Comunista Chino (PCCh), agrupación que valoró sus aportes para conseguir la reforma y apertura económica del país asiático. Pero, además, el magnate utilizará su tiempo y dinero para ampliar los alcances de su fundación –que lleva su nombre- y se dedica a la educación.

El poder de Alibaba es incuestionable. Cada día, más de 20 millones de personas compran y venden a través de su smartphone en el sitio creado por Ma. Entre enero y marzo de 2019, Alibaba Group facturó US$ 13.900 millones, cifra que marcó una suba de 51% interanual, y en lo que va del año, los ingresos totales ascienden a US$ 56.200 M, cifra que exhibe un incremento interanual también de 51%.

Alibaba.com nació en 1999 pero, con el correr de los años, amplió su dominio a través de otras plataformas de comercio electrónico como Tmail y Taobao. A diferencia de Amazon, Alibaba no posee inventario ni participa en logística como almacenamiento, envío o abastecimiento. La firma consigue ganancias al recibir una comisión por cada transacción y por cobrar tarifas de suscripción a vendedores. La firma también es propietaria del sitio web 1688.com, Juhuasuan, Alipay, Alibaba Cloud Computing, Laiwang, Aliwangwang, Sina Weibo, y YouKu. Su unidad de negocios financieros, Ant Financial, ya vale US$ 150.000 M, casi el doble que Goldman Sachs, valuada en US$ 88.000 M, según informó el Wall Street Journal. Además, Alibaba participa del negocio cinematográfico, posee un fondo común de inversión y hasta un equipo de fútbol, el Evergrande Taobao.

Ma nació el 10 de septiembre de 1964 en una familia de músicos y narradores de historias tradicionales chinas que vivía en Hangzhou. Comenzó a estudiar inglés desde chico al conversar con turistas en el Hotel Internacional de Hangzhou, donde hacía de pequeño guía. Cuando llegó su juventud, tuvo problemas para asistir a la universidad. Demoró cuatro años en aprobar el examen de ingreso. Luego de graduarse en el Instituto de Maestros de Hangzhou en 1988, comenzó a enseñar inglés y comercio internacional en la Universidad Hangzhou Dianzi.

"Una de las razones por las que sobreviví durante 20 años en Alibaba fue porque fui maestro. Ese trabajo de enseñanza formativa me ayudó a aprender a identificar personas con talento e inspirarlos a sobresalir", remarcó en alguna ocasión, tras contar que allí ganaba solo US$ 12 por mes.

Luego de ser rechazado en 30 trabajos, en 1994 formó la Agencia de Traducción Hangzhou Haibo, su primera empresa. Viajó a los Estados Unidos gracias a la ayuda de algunos amigos y empezó a crear sitios webs para empresas chinas. En 1999, Ma lanzó Alibaba.com como un mercado de empresa a empresa, financiándola con US$ 60.000 junto a otros 18 cofundadores.

El encuentro con Macri

En mayo de 2017, Ma arribó a la Argentina para disertar en el Centro Cultural de la Ciencia. En aquel viaje, el multimillonario se reunió con el presidente Mauricio Macri al que le dijo: “Hay que invertir más porque su internet es lenta y cara”.

Sus próximos pasos

“Algún día, y pronto, volveré a enseñar. Es algo que creo poder hacer mejor que ser CEO de Alibaba. Muy pronto lo sabrán. He preparado todas estas cosas durante 10 años”, aseveró hace un año, el día que anunció su retiro. Para Jack Ma el futuro llegó hace rato.