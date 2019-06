Llegó el cambio más odiado de WhatsApp: ahora hay un método anti chismes

Desde hace unos meses es posible reenviar los mensajes que existen en los chats de conversaciones en WhatsApp, para no tener que copiar y pegar el texto o descargar las imágenes para luego tener que subirlas de nuevo.

Para combatir las noticias falsas; ahora WhatsApp implementó una función en este tipo de mensajes de forma que si alguien envía un texto que hubiera sido reenviado desde otro contacto o grupo, todos los usuarios lo sabrán. Pero ¿cómo podemos saber si alguien ha reenviado alguno de nuestros mensajes?

En la versión de la aplicación en fase beta es necesario seguir estos pasos para conocer esta nueva información:

- Primero se abre el chat donde está el mensaje.

- Se deja pulsado el dedo encima para seleccionarlo.

- Se pulsa en el icono superior con los tres puntos.

- Se elige la opción Info.

- Apareceran los datos para ser visualizados.

Aunque lo que se sabe hasta ahora, es que si se quiere tener esta información; es obligatorio tener activadas los "tildes azules". Si no existe la confirmación de lectura; no se podrá ver nada de esto. Es posible que cuando la función salga a la luz pública, esto haya cambiado o no, ya que se trata de planes para las versiones beta.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para esta actualización; pero es probable que no falte demasiado tiempo.