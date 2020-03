Llegó al país la única inversión que te duplica los dólares: hacés "margin trading" y no perdés nunca

En tiempos de crisis económica, las carteras argentinas tienen que ponerse ingeniosas para no perder contra la inflación y tener la esperanza de generar algún tipo de ganancias. En este contexto es que aparece una nueva forma de invertir en un activo muy querido por los argentinos: las criptomonedas. Dadas sus características intrínsecas, de anonimidad, emisión controlada y reserva de valor, las criptomonedas como Bitcoin de los activos financieros que más interesan a los argentinos.

Recientemente, una de las empresas del mercado cripto local; SatoshiTango, anunció que ahora existe una "nueva" forma de invertir en Bitcoins y cubrirse de la inflación. El sitio incorporó el margin trading al mundo cripto, "en tiempos de contracción del ahorro y corralitos en Latinoamérica, esta nueva funcionalidad es más que oportuna para capitalizarse en cripto", contextualizaron desde la empresa.

Esta herramienta no es más que un préstamo para comprar bitcoins con el plus de no tener que pagar cuotas tratándose de un mecanismo muy común en el mercado financiero tradicional: el Margin Trading o el Apalancamiento es una herramienta que permite comprar un activo -en este caso cualquiera de las criptomonedas disponibles en la plataforma) con una parte de capital propio y otra parte del capital provisto por un tercero, en este caso, SatoshiTango.

Entre las ventajas de este sistema, desde la empresa enumeran que permite multiplicar la rentabilidad de un activo ya que el usuario no pone todo el dinero sino que SatoshiTango igualan (2,3,4 o 5 veces) la inversión de manera que el usuario pueda aumentar su poder adquisitivo.

Si la estimación del usuario fue correcta solo se paga una pequeña comisión por los días en que la plataforma prestó capital. Hay una enorme posibilidad de generar una ganancia interesante a muy bajo riesgo. En cambio si la estimación no fue correcta: el usuario elige cuánto tiempo espera y cuanto de la inversión inicial decide exponer a la posible pérdida.

Finalmente, es una modalidad segura para las crisis: no hay posibilidades de que el usuario contraiga deudas y pierda más de lo que apostaste.

¿Cómo funciona?

Se puede simplicar la explicación asumiendo que un bitcoin vale US$ 100. Alguien apuesta a invertir en Bitcoins porque cree que el precio del Bitcoin va a subir durante los próximos días. Le gustaría comprar 1 Bitcoin pero le falta el dinero ya que sólo tiene US$ 50. Desde ahora en SatoshiTango puede hacerlo utilizando la herramienta de Margin Trading.

A través de al app o la web de la empresa, se puede generar ordenes de compra de bitcoins (cabe aclarar que pueden ser otros criptoactivos también) "apostando a la alza”.

El usuario Ingresa cuántos dólares va a poner y luego decide cuántas veces quiere que igualemos su inversión para comprar bitcoins. Siguiendo nuestro ejemplo, el usuario puso en la pantalla anterior US$ 20 y quiere comprar un bitcoin, se solicita que la empresa “apalanque” su inversión por 5: una vez el usuario y cuatro más que pone la plataforma.

Finalizado el proceso ya está fijada la posición y solo toca esperar como se mueve el precio del Bitcoin. Si la inversión a futuro es correcta y el precio de Bitcoin sube a US$ 120, el usuario paga el apalancamiento (US$ 80), recupera su inversión inicial (US$20) y gana US$ 20 más. "Esto significa que solo con utilizar la herramienta de Margin Trading se habrá ganado un 100% por sobre su inversión.", explicaron desde la empresa.

En el caso contrario, SatoshiTango tiene un margen en el cual va a liquidar la posición antes de que el usuario pueda contraer una deuda real en el caso de que la apuesta sea equivocada.