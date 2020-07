Llegó al país la única empresa que te deja cambiar puntos promo por efectivo: cómo se usa

Una empresa llegó al país a cambiar cómo funcionan los sistemas de recompensas y beneficios que usan las empresas. La compañía internacional, International Credit Open Exchange (ICOE), llega al país para ofrecer los activos digitales IO Token, como una alternativa para el intercambio de los puntos acumulados por moneda.

$IO Token is a negotiable certificate on #ICOE. It has an anchored total circulation volume. $IO Token’s value will fluctuate along with the average bonus points value in the payment system of #ICOE. It’s a digital asset that carries a use right and generates income. #BTC pic.twitter.com/sWDgaS2yBP