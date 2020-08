Llegó al país el primer sistema para invertir en "puntos canje": entras en pesos, no se devalúa y podes comprar de todo

Huobi Group es uno de los exchanges de criptomonedas más importantes del mundo. En los últimos seis meses, movieron u$s 877,8 mil millones, lo que se traduce en cerca de $ 4,7 billones. Para dimensionar la magnitud de estas negociaciones, el PIB de Argentina en 2018 se estimó en u$s 519,9 mil millones, es decir, casi el doble del PIB argentino negociado solo en seis meses. La empresa llegó al país en noviembre del año pasado como HuobiAr y es la representante local de Huobi Group.

"Argentina es el mercado más prometedor de Sudamérica para el desarrollo de cadenas de bloques. Ya existe un consenso general para romper con la dependencia de la moneda local y los bancos, y con la entrada de Huobi en el mercado, es una gran oportunidad para mover la aguja de la cadena de bloques y la adopción del cripto en Argentina", dijo oportunamente Carlos Banfi, CEO de Huobi Argentina.

Due to the impact of COVID-19 on Argentina, Huobi Argentina has delayed the launch of $IO, the Token of #ICOE platform. #Huobi #Argentina #ICOE pic.twitter.com/X1xXIWwt1P