Llegó, al fin, la solución a los audios largos de WhatsApp: cómo funciona

¿A quién no le molesta cuando le envían mensajes de voz extensos? Escucharlos puede ser una verdadera molestia. Sin embargo, no siempre podemos elegir no escucharlos. En este sentido, la mejor opción sería ciertamente poder tanto escuchar el audio pero no perder 2 minutos en el proceso, posiblemente sufriendo varias redundancias y silencios molestos.

Para tener lo mejor de ambos mundos, un desarrollador israelí creo "TalkFaster!" (habla más rápido, en castellano) una app gratuita que permite acelerar y agilizar todo el proceso de escuchar un audio largo de WhatsApp.

La app ofrece la posibilidad de escuchar los audios de WhatsApp en hasta seis velocidades diferentes, pudiendo tanto acelerar el proceso de reproducción como hacerlo más lento. La aplicación, además, cuenta con un sistema que identifica los "baches" de silencio en el audio y los elimina, generando así una experiencia más cómoda.

La app, que está disponible en la PlayStore para su descarga, tiene una calificación de 4.7 sobre 5, con cerca de 100 valoraciones.

Mirá también Si te quedás sin efectivo, Google te ayuda a encontrar el cajero más cercano El rediseño de una de sus aplicaciones más populares introdujo un cambio vital para salir del paso cuando un local no permite pagar con tarjeta ni con chip NFC del celular.