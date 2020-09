Llegó acá el terrible virus que afecta al 98% de los celulares: te vacía las cuentas y ya le pegó a 200 bancos

Cada vez son más los ahorristas que están virando hacia el mundo de las criptomonedas como alternativa para resguardar su valor. Sin embargo, ni durante la pandemia descansan los ciberdelincuentes: el equipo de seguridad e inteligencia de Microsoft detectó un nuevo malware que ataca billeteras digitales de criptomonedas.

El malware se llama Anubis utiliza bifurcado de Loki y fue detectado por el equipo de Microsoft Security Intelligence (MSI). Es capaz de robar credenciales de wallets digitales a pesar de su encriptación, datos de tarjetas de crédito e información valiosa usuarios de Windows.

“Detectamos un nuevo malware de robo de información que se vendía en la clandestinidad cibernética desde junio. Actualmente se distribuye activamente. El malware se llama Anubis y utiliza un código bifurcado del malware Loki para robar información del sistema, credenciales, detalles de tarjetas de crédito, billeteras de criptomonedas”, alertó MSI.

