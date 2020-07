Llegó a Argentina en plena cuarentena una compañía de alimentos inteligentes: por qué es la favorita de Jeff Bezos

Llegó a Argentina la start-up tecnológica favorita de Jeff Bezos: producen alimentos inteligentes que reemplazarán los tradicionales.

Amazon, el online retailer más grande de Estados Unidos y una de las empresas más poderosas del mundo, decidió dar un paso más en su carrera por conquistar el mundo: invirtieron US$ 30 millones el año pasado en The Not Company (NotCo), una empresa que se dedica a desarrollar alimentos 100% vegetales. Saben igual, huelen igual, pero no lo son.

The Not Company (NotCo) es famosa por aplicar algoritmos e Inteligencia Artificial a la producción alimenticia. Es una start-up chilena considerada como una de las más innovadoras del mundo según el Foro Económico Mundial.

Dicen que no son una empresa de alimentos, sino una tecnológica y buscan diseñar comida para terceros. Jeff Bezos le atrajo la idea y desde el año pasado está invirtiendo en la expansión de la empresa. La hamburguesa 4.0 100% vegetal con sabor a carne llegó a Argentina y realizó una campaña de marketing a través de redes sociales. “Igual de rica, hecha con plantas”, escriben a través de Instagram.

Empaquetado de las hamburguesas en Argentina.

La hamburguesa tendrá un valor de $ 350 y se venderá en supermercados como Carrefour, Jumbo, Disco, Coto, en dietéticas y las tiendas oficiales de las aplicaciones de delivery de Pedidos Ya y Glovo Store. Además, la start-up chilena busca aliarse con locales gastronómicos.

Sus productos más vendidos son mayonesa, leche y queso veganos. Pero cuentan con una amplia variedad de alimentos inteligentes. La tecnología en su software Guiseppe permite generar fórmulas de alimentos conocidos, basándose solo en ingredientes vegetales, imitando el sabor y la textura de las comidas que desean replicar.

Guiseppe se encarga de analizar la composición molecular de un alimento y luego ver qué vegetales combinar para imitarla. Parte de su aprendizaje es recibir comentarios de humanos sobre el sabor de los productos para definir que es rico y que no.

The Not Company fue incubada por Indie Bio, la principal aceleradora especializada de Silicon Valley. Se fundó en 2015 e inició sus operaciones con un capital propio de US$ 250 mil.

El equipo está integrado por Matías y dos científicos: el bioquímico Karim Pichara y el especialista chileno en machine learning Pablo Zamora.

Fundadores de The Not Company.

Matías Muchnick, CEO de la empresa, explicó cómo surgió su relación con Bezos: “El vínculo se inició en la Universidad de Standford, California, durante un programa de emprendimiento. Ahí hice una gran amistad con un profesor quien conocía a Melinda Lewison, la gerente General de Bezos Expeditions. Él le contó sobre nosotros y nuestro potencial. Además de eso, varios inversionistas ya nos conocían en los Estados Unidos, quienes también nos ayudaron a difundir el proyecto”, contó.

“A Bezos no le interesa si la start-up proviene de Chile o de cualquier parte del mundo. La clave residía en que tuviese una tecnología espectacular y una vocación de hacer cambios significativos a nivel mundial”, asegura.

Para el CEO, la industria alimentaria debe cambiar: “Trabajamos sin descanso para liderar la revolución alimentaria y ser la punta de alza de un planeta sustentable”.