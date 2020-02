Llega Pluto TV, plataforma de streaming para ver series gratis

ViacomCBS anunció que lanzará, a fines de marzo, la plataforma de streaming gratuita Pluto TV en los países de habla hispana de América, con una oferta inicial de 24 canales. El servicio, que incluye publicidad, podrá verse a través de su aplicación en los celulares y tablets, televisores inteligentes, su página de Internet o a través de los servicios de cable pagos, con los que están cerrando acuerdos, reveló Pierluigi Gazzolo, presidente internacional de Studios y OTT (Over The Top) de Viacom International Studios, en una entrevista brindada a Reuters desde Miami.

"Creo que América latina es el mercado perfecto para este producto. Tienes los (usuarios) que tienen TV paga, que están consumiendo cada vez más y que lo van a poder consumir, como también los que nunca han podido pagar", agregó.

Pluto TV, que Viacom adquirió a principios de 2019, alcanzó en los Estados Unidos los 20 millones de usuarios promedio mensuales (sumó 8 millones en los últimos 10 meses) y ofrece contenidos de 250 canales. En América latina esperan ofrecer, hacia fin de año, entre 80 y 100 canales, para posteriormente seguir creciendo hasta niveles similares a los de los Estados Unidos, señaló Gazzolo, quien declinó dar cifras de inversión o proyecciones de clientes para la región.

La oferta incluirá contenido on demand y canales de novelas, películas, programas infantiles, documentales, cocina, series, realities y producciones de estudios de cine como Paramount Pictures.

Viacom apunta a los usuarios que no pueden pagar por los contenidos de otros servicios de streaming que ya se encuentran en la región, como Netflix y Prime Video de Amazon.com. "Pluto TV está en la parte más baja de la pirámide, que es más ancha, que es la audiencia de América latina que no va a pagar y que está dispuesta a ver publicidad para no pagar", explicó Gazzolo.