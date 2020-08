Les robaron US$ 1.440 M y pagan una recompensa millonaria: piden a los Ladrones que se entreguen y la cobren

Uno de los exchanges más importantes del mundo, Bitfinex, dedicado a la compra y venta de criptomonedas recientemente puso un anuncio relacionado a un fuerte incidente que sufrió la compañía. El anuncio habla sobre una fuerte recompensa a quienes ofrezcan datos fiables sobre los hackers que atacaron la empresa hace 4 años. Así lo comentaba en redes sociales el analista de mercado y ex tesorero de Xapo, Carlos Maslatón.

El aviso de la empresa se dio a raíz de que alguien con acceso a los 119,756 bitcoins robados del exchange de criptomonedas Bitfinex en 2016, movió US$ 12 millones a billeteras desconocidas durante los últimos seis días.

⚠ 5.59208 #BTC (62,983 USD) of stolen funds transferred from Bitfinex Hack 2016 to unknown wallet



Tx: https://t.co/eO88Arf2rX