Le sacaron la ficha al "jefe perfecto": los 10 trucos para sacar lo mejor de tus empleados

La búsqueda de un gerente de calidad, que trabaje duro y motivo propiamente a sus empleados, es una quimera en todas las compañías. Muchas empresas han desarrollado, intuitivamente, diferentes métodos para encontrar la persona adecuada. Pero hay una compañía que parece haber encontrado la fórmula secreta después de 10 años de investigación.

Durante más de 10 años, Google ha realizado investigaciones bajo el nombre en clave del Proyecto Oxygen. ¿La meta? Averiguar qué hace al gerente perfecto, para que pueda capacitar a sus líderes para desarrollar esos comportamientos. La investigación ha dado sus frutos, ya que a lo largo de los años, Google ha visto una mejora notable en la rotación de empleados, la satisfacción y el rendimiento. El final de su investigación puede resumirse en las 10 habilidades clave que todo gerente tiene que tener.

1. Es un buen entrenador

2. Potencia al equipo y no microgestión.

3. Crea un ambiente de equipo inclusivo, mostrando preocupación por el éxito y el bienestar.

4. Es productivo y orientado a resultados.

5. Es un buen comunicador - escucha y comparte información.

6. Apoya el desarrollo profesional y discute el desempeño.

7. Tiene una visión / estrategia clara para el equipo.

8. Tiene habilidades técnicas clave para ayudar a asesorar al equipo.

9. Colabora a lo largo de la compañía

10. Es un tomador de decisiones fuerte

Si bien parecen reglas simples e intuitivas, lo cierto es que la mayoría de los gerentes por algún motivo u otro no las siguen. Un estudio de negocios de Harvard llamado "¿Por qué no estás delegando?" revela que casi el 50% de las empresas encuestadas están preocupadas por las habilidades de delegación de sus empleados, y la mayoría de ellas no ofrecían formación sobre cómo delegar.

Google puso a prueba su hipótesis y, según sus propias investigaciones, la aplicación de estos patrones de comportamiento por parte de los Managers redundó en una mejora en la gestión del 75% de los que presentaban peor desempeño.