Le dicen el "mago" de las low cost: tiene todos los pasajes más barato y los vende "regalados"

Lo que comenzó como un blog derivó en un servicio pago de búsqueda de ofertas y mejores opciones para realizar viajes con importantes descuentos. “Soy una especie de consultor de viajes”, explica el bloguero devenido en emprendedor del turismo.

Se llama Leonidas y resguarda el resto de sus datos porque trabaja en una multinacional. Su blog es “Soy Austral”, comenzó en enero de 2016, y es parte de los distintos proyectos relacionados con la web que ha llevado adelante en algún momento. “Primero tuve una comunidad de literatura y después empecé a escribir sobre mis experiencias de viajes”, relata. “Quería que la gente viaje más, porque muchos creen que si pueden vacacionar en el país, menos lo podrán hacer en el extranjero y eso no es así.”

Cómo funcionan los descuentos

Leonidas cuenta que el asunto de los descuentos comenzó en este último mes (septiembre y octubre) cuando una compañera de trabajo le ofreció pagarle por buscarle el pasaje más barato a Nueva York. “Lo hice siempre con familiares y amigos y ahora descubrí que es una veta que no ofrece nadie. Las agencias te ofrecen lo mismo de siempre. Ojo, yo no hice una carrera referente al turismo, es solo ganas y pasión.”

Sobre el descuento que consigue -en solo 24 horas-, él se queda con un 30%, pero es un número “aproximado y que se puede charlar”, dice. El mínimo que cobra es $1.000.

¿Qué es lo que busca? Alternativas de destinos, distintos opciones para viajar al mismo lugar. Las páginas web de compra de tickets para vuelos se apoyan en diferentes cuestiones técnicas. Por ejemplo, la geolocalización es una de esas herramientas que usan las webs para determinar los precios, por lo que "esconderla" de alguna manera. Lo mismo vale para las cookies de navegación que registran, por caso, visitas del usuario y ayuda a las aerolíneas a competir en los precios, según se cuenta en esta nota de Infotechnology.

Una amiga y compañera bloguera, Constanza –que mantiene el blog “Viajar o morir”- suma que “Leo usa varios buscadores y conoce sus trucos, y es bastante creativo en buscar alternativas para llegar a un lugar o incluso combine con millas”. Hace poco le pidió ayuda: “En mi caso, como tengo un bebé, quería que el vuelo si o si fuera nocturno y quería combinar ida a Israel con vuelta desde Italia y con muy poca anticipación, entonces me ayudó buscando alternativas”. El descuento que le consiguió fue considerable.

Tenía que sacar pasajes para mi próximo viaje: era con poca anticipación y quería combinar Israel y Italia con poca escala y vuelo nocturno: un chino. @Soyaustral me ayudó y ahorré mucha $$$! Ahora ofrece esto, aprovechen!!! https://t.co/5IyxCgv0nF — Viajar o Morir (@ViajarOmorir) 8 de octubre de 2018

Eso sí, cuantas más “condiciones” tenga el viaje, menos descuentos podrá conseguir. “Uno tiene que estar abierto a distintas opciones y destinos.” Cuenta un ejemplo de hace pocos días: “Una persona quería ir a Singapur dentro de este mes y hoy las tarifas están altísimas. Encontré una oferta vía Sidney, Australia, y esta persona nunca había pensado en pasar por ahí. Un pasaje que sale $50.000, lo pago $33.000 y el viaje ‘low cost’ a Indonesia sale $3.000. Como eran tres pasajes, se ahorró casi $50.000.”

Aclara que él no tiene que ver con las trasacciones, aunque puede recomendar métodos de pago. “Solo distribuyo enlaces.” Y deja una recomendación para los viajeros: “ahora Sudáfrica está más barato que nunca, lo que hace dos años costaba US$ 1.200, ahora está US$ 400, conviene con devaluación y todo”.