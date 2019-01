Las profesiones mejor pagas de 2019: cuáles son y cuánto pagan

Los trabajos más demandados en 2019 no estarán relacionados con profesiones tradicionales, como arquitecto, médico o abogado. Están todas relacionadas con la economía digital: son profesiones que hace 10 años quizás no existían pero que hoy son necesarias y como la demanda de profesionales es magra los sueldos son altos: un especialista en ciberseguridad puede llegar a cobrar, por ejemplo, US$ 112.000 anuales en los Estados Unidos y un desarrollador, con beneficios adicionales como stock options, no baja de los $60.000 al mes en el país.

La BBC hizo un relevamiento de las profesiones más demandadas de este año que empieza. En Infotechnology, buscamos los salarios para dimensionar mejor a las "profesiones del futuro" y cómo son valoradas en el mercado.

Desarrollador de Blockchain

Es de los campos más demandados en la actualidad. De hecho, Linkedin --la red social profesional-- lo ubica como el sector profesional de mayor crecimiento en el mundo: la demanda ha aumentado 33 veces en el último año en los Estados Unidos solamente.

Aunque la barrera de entrada es alta --hay, primero, que convertirse en desarrollador para después especializarse en blockchain, utilizada comunmente como base de datos descentralizada en segmentos como banca y seguros--, los sueldos son altos: un profesional demandado puede llegar a cobrar entre US$ 122.000 y US$ 179.000 por año.

Esas cifras son para posiciones en los Estados Unidos pero al ser empresas de tecnología que demandan los servicios están dispuestos a probar trabajo remoto para sus empleados en otros países por lo que los salarios en dólares pueden cobrarse desde cualquier lugar del mundo.

Aprendizaje automático

Este campo no es solamente para los techies. Quienes tengan un background en ciencias duras o ingenierías también pueden acceder a puestos dentro de lo que hoy se conoce como Deep Learning, o Aprendizaje Automático. Su relación con la inteligencia artificial hace que quienes hayan estudiado temas relacionados con Deep Learning puedan acceder a posiciones en compañias de tecnología que, generalmente, pagan mejor que centros de excelencia o de investigación estatal. Según Glassdoor, los salarios para los ingenieros especializados llegan a los US$ 114.000, con posibilidades de "esponsoreo" de Visa de trabajo para los trabajadores extranjeros.

Ciber-policía

Los especialistas en ciberseguridad se han vuelto más populares. Acá también se necesitan conocimiento informáticos pero no son los únicos: hay espacio para psicólogos o matemáticos porque los algoritmos y la famosa "capa ocho" -el error humano- suman mucho a la hora de detectar fallas. El salario promedio: US$ 112.000 anuales.

Arquitecto en la nube

Empresas como Amazon y Microsoft siempre están buscando este perfil. Y el esponsoreo de Visas es especialmente atractivo para quienes se hayan especializado en arquitectura en la nube. Son profesionales que se encargan de que las empresas puedan prescindir de los "fierros": encargados de crear servidores, soluciones de almacenamiento y modelado. Los salarios allá son de US$ 153.000 aproximadamente, el más "gordito" de la lista.