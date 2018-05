Las nuevas marcas chinas de celulares baratos que están llegando al país

A la hora de comprar un celular el usuario busca una buena relación precio-calidad, algo que en la Argentina, incluso después de la baja de impuestos para ciertos insumos, la tímida apertura de importaciones y la posibilidad de ensamblado local, todavía no se ha logrado. Competir en el mercado global es complicado: el precio final siempre depende de una cuestión de escala. En el mundo nadie lo hace mejor que las marcas chinas.Xiaomi,Vivo, Oppo yHuawei son las estrellas del marketshare en lo que a teléfonos inteligentes se refiere. Según la consultora Counterpoint, el cambio de tendencia en consumo de dispositivos móviles es abrupto ya que dentro de las 10 primeras marcas, siete pertenecen al mercado chino.

En la Argentina, mientras tanto, están empezando a salir del closet. Un poco por comercialización paralela y otro poco por algunas cadenas de retail que están intentando abrir el mercado aquí. Según pudo saber INFOTECHNOLOGY, Nokia y Xiaomi estarían en conversaciones para encontrar partners en Tierra del Fuego y comenzar su desembarco en el país.

“Oppo, Xiaomi y Vivo son muy fuertes en Asia, que es un mercado enorme. Fuera de allí, no tienen la penetración que el peso de China les da a escala global. Creo que todavía pesa la imagen de que lo chino no es de buena calidad, pero cuando me dicen eso respondo que el iPhone está fabricado en China”, afirma el consultor Enrique Carrier. “Tienen capacidad industrial de primer nivel pero deben revertir un tema de imagen, algo que no pasó con Samsung porque la imagen de Corea era diferente.” Si bien son cada vez más los trascendidos que indican la llegada de estas marcas al país, Blu lo acaba de hacer en diciembre de la mano de Garbarino. El motivo es la apertura de las importaciones y la posibilidad de hacer alianzas con los fabricantes en Tierra del Fuego.

La reducción del impuesto interno a los dispositivos importados —que era de 17 por ciento, en la actualidad es del 10,5 por ciento y será de un dos por ciento en 2023,según el plan del gobierno—también resultó clave en la decisión de invertir localmente.

"Los usuarios empiezan a resignar marca por equipos baratos del mismo nivel de prestaciones.”

— Santiago Gómez Brumana, gerente Comercial de Garbarino.

Nokia, por su parte, es un éxito asiático con sus terminales con Android, luego de una reinvención a partir de 2016. Si bien la marca, tras salir de la órbita de Microsoft, está en manos de la finlandesa HMD Global, la fabricación corre por cuenta de la conocida (y polémica) Foxconn —que además esla responsable de fabricar los iPhone, Kindle, PlayStation 4 y XBox 360—. En cualquier caso, la marca desembarcó el año pasado en México,Colombia,Chile y Perú. Las interesadas en traer a estos icónicos equipos, según trascendidos, serían Solnik, Mirgor y Newsan. Consultados por INFOTECHNOLOGY, desde la marca conducida por Luis Galli comentaron, sin embargo, que no hay planes concretos.

Una marca que sí pisa fuerte es Huawei. Su desembarco comenzó hace dos años y la compañía ya ostenta ocho puntos de marketshare. “El cierre de diciembre arrojó que vendimos 9,8 millones de unidades; mientras otros se están contrayendo, nosotros ganamos posición en el mercado, incluso a pesar de no haber tenido planes con una de las tres operadoras más importantes”, afirma Denise Sommerfeld, directora de Marketing de Huawei Mobile Argentina. La ejecutiva afirma que desde el lanzamiento del Mate 10 Lite ya lideran el segmento de terminales entre $12.000 y $15.000. La empresa ensambla sus equipos en Tierra del Fuego y,desde el año pasado, lo hace solo de la mano de Newsan.“Nuestra competencia no son solamente las marcas chinas,sino las que juegan fuerte en el mercado local como Motorola o Samsung”, indica Sommerfeld y compara el valor de su tope de gama con un gama media de dichas marcas, otro diferencial de este tipo de compañías que hacen foco en diferenciarse por la ecuación precio-calidad.

Desde el año pasado, la marca que ya tiene presencia en más de 100 países está cerca de desplazar al iPhone de Apple. El ranking lo encabeza Samsung con 160,4 millones de dispositivos vendidos; Apple con 91,8 millones; Huawei con 73 millones; Oppocon 56 millones; Vivo con 46,7 millones y Xiaomi con 36,4 millones.Luego, vienen LG, ZTE, Lenovo y Alcatel (de TCL). Según el informe de Counterpoint, las marcas líderes chinas ya alcanzan el 48 por ciento de las ventas mundiales contra el 41 de las multinacionales Samsung, Apple y LG.

Marcas y modelos

Cuando Federico Hellemeyer, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte),se refiere a los 2.908.311 millones de celulares de contrabando,no está incluyendo a las marcas chinas: “La información de las marcas que integran el mercado de contrabando son las que tienen presencia en el país, como Samsung, LG, Motorola, Huaweiy, en menor medida, Sony. Estas compañías trackean donde se van activando sus equipos. Como tienen una serie de dispositivos fabricados en el país y se encuentran con activaciones de otro origen, se distingue el mercado gris”.Un dato no menor es el crecimiento de este “sector gris” entre el 2016 y 2017: un 27,8 por ciento, número que podría modificarse durante este año a partir de la apertura de importaciones y gracias a las plataformas de e-Commerce que permiten traer equipos del exterior(como Tienda Mia, y no hay que descontar el desembarco de Amazon).

Además, cada vez hay más páginas en Facebook o publicaciones en Mercado Libre de este tipo de dispositivos, cuyo único requisito para que funcionen en el país es estar desbloqueados y que funcionen en las bandas 4G LTE activas en territorio: LTE 700(28), LTE 1700(4), LTE 2100 (4). En las plataformas de e-Commerce se pueden encontrar variados modelos de Xiaomi, Asus, One Plus, Blu y hasta Oppo y Elephone. Algo similar sucede en los servicios de cupones de descuentos, con equipos que no se venden en tiendas de retail y se ofrecen como oportunidad.

“Hay muchas marcas desconocidas que están entrando oficialmente al país, aunque en poca cantidad. Tiene que ver con las licencias automáticas y la reducción de impuestos internos”, dice Carrier y menciona en pequeñas cantidades el ingreso de Blu, Xiaomi, Zuum, Figo y Ultra Shine, entre otras. “Probablemente se vendan en Mercado Libre o en pequeños comercios pero no en cadenas de retail.”

Santiago Gómez Brumana, gerente Comercial de Garbarino, está recién llegado de China y si bien no confirma ni desmiente estar en conversación con algunos fabricantes, explica que hace tiempo que empezaron a desarrollar marcas propias, como el caso de Datsun. “La presentamos a fin del año pasado y ya tenemos lanzados dos productos de gama media y baja, pero la idea es seguir desarrollando la marca.” Es que,según explica, hay una tendencia por la cual los consumidores se están volcando a adquirir teléfonos de mayores prestaciones: “Hay dos perfiles muy definidos. Por un lado, los consumidores de marcas tienen un peso muy marcado, pero lo que está empezando a suceder es que los usuarios empiezan a resignar marca por equipos con el mismo nivel de prestaciones a precios que una firma reconocida no te puede dar”.

En este sentido, Garbarino es la primera empresa en traer a Blu al país, una marca china que se hizo famosa en los Estados Unidos por su impulso en 2011 de la mano de emprendedores de América latina. La presentación fue en diciembre con tres productos de gama baja y media gracias también a la baja de los impuestos internos. Hoy se comercializan BluGrand MiniDual Sima $2.000—un teléfono con tecnología 3G,Android 6.0 y procesador MediaTekDualCore con 8GB de almacenamiento y 512 MB de RAM—y Blu Studio J2 —con similares prestaciones pero pantalla más grande—. La gama media va de la mano del modelo Blu Studio J8 a $4.000, un teléfono ya con tecnología LTE, lector de huellas digitales, Android 7.0, 8GB de memoria y 1GB de memoria RAM. En la actualidad la cadena de retail tiene una oferta de 15 marcas, aunque son 10 las que juegan fuerte.

Con un crecimiento del 17por ciento en lo que a facturación se refiere, tiene un papel importante en la industria de los celulares. El año pasado vendieron 9,8 millones de unidades y tienen planeado un crecimiento similar para este año.

Los usuarios de las gamas altas de estas marcas de celulares liderarían estudios de felicidad en uso de equipos. Los comentarios en foros, sitios de compras o notas periodísticas son en general positivos por su gran relación precio-calidad, como el caso de Xiaomi, la start-up con más valor del mundo en la actualidad (US$46.000 millones). Se la conoce como “la Apple China”, su lema es “innovación para todo el mundo” y acaba de lanzar al mercado su modelo Mi Mix 2S aUS$ 525, la mitad de lo que sale el último modelo de iPhone pero con prestaciones similares. La marca ya tiene presencia en 70 países y el año pasado vendió, en China, 92 millones de dispositivos. Su otro mercado central es la India, donde según dos consultoras Counter point y Canalysis ha quedado en el tope de las ventas, por encima de Samsung.

Según el consultor Carrier, las marcas chinas en la Argentina—incluyendo los equipos importados y brandeados— tienen un 27 por ciento de penetración, aunque si se descuentan las marcas locales quedarían un 24 por ciento aproximadamente. “Huawei está recorriendo un camino similar al que inició Samsung poco más de 10 años atrás. Esto incluye internacionalizar la marca y mejorar los productos para tener una gama alta.” Además, indica Carrier, hicieron una gran inversión publicitaria —son sponsors de Messi, River y Boca en la Argentina— para lograr productos masivos y posicionarse fuerte en varios mercados.

Las llamadas “low cost de celulares” parecen tener todo para cosechar la misma aceptación aquí que ya han conseguido en los principales mercados del globo. La razón está en la obsolescencia de los dispositivos que lleva a un rápido recambio, la necesidad de que los smartphones respondan a las necesidades reales de los consumidores y la relación justa de precio-calidad

I IRINA STERNIK