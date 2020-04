Las mejores frases de Lanata contra Alberto, Néstor y Cristina

Jorge Lanata volvió a estar en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, el reconocido periodista se hizo viral a partir de unas polémicas declaraciones en las cuáles cargó con dureza contra el presidente Alberto Fernández y la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Durante una participación en el programa La Cornisa –conducido por Luis Majul-, Lanata se descargó con todo: “Nunca, ni Cristina ni Néstor, estuvieron cuando hubo una tragedia”.

“Nunca, ni Cristina ni Néstor, estuvieron cuando hubo una tragedia. Nunca. Lo que está haciendo es siguiendo la línea de conducta. Nosotros pensamos que este gobierno va a ser distinto a lo que ellos mismos fueron hace cuatro años. Es ridículo eso. Pasaron solo cuatro años. Por qué van a ser distintos ellos, por qué va a ser distinta Cristina de lo que es. Evidentemente no son distintos, son los mismos. Cristina frente a la tragedia reacciona igual que en Once y Cromagnon”, fustigó.

Lanata hizo también hincapié en el lamentable episodio ocurrido el viernes pasado, cuando se formaron largas colas de jubilados en medio de la cuarentena.

"El episodio del otro día con los jubilados nos hace replantear todo. Porque uno dice 'me la pasé 20 días encerrado y ahora están todos los grupos de riesgo en la calle'. Es una locura".

"Tenemos un imaginario de la Argentina que no es el real. Pensamos que todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, que todos se conectan por Internet. Ahora te dicen 'andá y metete en la página de la Anses'. Pero el 60% del país no lo sabe hacer”, remarcó en otro momento de la entrevista que salió por el canal de noticias de La Nación.

Lanata volvió a la carga contra el Presidente: “Ayer escuchaba a Alberto Fernández hablar de que hay que usar billeteras inteligentes cuando los jubilados no saben usar los cajeros”.

“Esto no quiere decir que la culpa es de los jubilados sino que los cambios tardan y que tenemos que hacer campaña de concientización, cursos barriales para que la gente aprenda. Eso va a llevar tiempo, no lo podés largar de un día para el otro", agregó.

Remarcó que "sabiendo esto no se puede pensar que cuando se hacen anuncios no se iba a armar el despelote que se armó”. “Y otra cosa peor, la semana que viene cuando paguen la jubilación hay 11 millones de personas. Quiero ver qué medidas van a tomar para que no vuelva a pesar lo de la semana pasada”, enfatizó.

Admitió “no tener en claro” si la responsabilidad exacta fue del Central o de la Anses. “Habría que haberlos emplazado. La versión de que Alberto estaba enojado favorece al propio presidente. Pero me parece mal que él no hubiese sabido nada. El responsable es el gobierno entero, no es un solo tipo. Acá alguien se equivocó porque piensan que la Argentina es diferente a lo que es”, insistió.

Lamentó que "todos los gobiernos hablan como si fueran periodistas políticos y nadie se hace cargo en cómo están”. “En el fondo es su responsabilidad. Lo que está pensando con Alberto es que cada más se diluye su figura por la situación de crisis. Su figura como decisor se va diluyendo”, estimó.

"Con los jubilados pasan cosas que siguen pasando hace mucho tiempo. Se someten a presentar un certificado de supervivencia. Es humillante que te pregunten si te moriste, es horrible, es espantoso”, describió.

Hizo hincapié en que a los jubilados "los acusan” porque no fueron a retirar la tarjeta. “Pero es que no saben usarla, no es que no la quieran retirar. No es un capricho. Dice que tienen el capricho de andar con guita en efectivo. El tipo va al almacén que trabaja en negro, no es un tema de tarjeta de débito”, resaltó.

Pidió a Majul que se “olvide de la economía”. “Esta semana se conocieron las cifras de febrero anteriores al coronavirus y la cosa venía mal. Con esto va a ser un desastre", graficó.

"Si lo del viernes negro le hubiese pasado a Macri o a otro presidente hubieran sido un desastre. ¿Vos pensás que los gremios hubiesen aceptado discutir una baja de salarios como ahora. Siempre ha pasado en la historia argentina’. El peronismo cuando se mete a hacer política se permite las barbaridades más grandes. Cuando llega Menem se anima a vender todo. Eso no había pasado nunca. Los cambios de fondo en muchos casos para mal los hace el peronismo, y tiene la libertad porque representa al sector más popular de la Argentina”, destacó.

Resaltó que "todo el mundo sigue haciendo política en medio de la pandemia, todo el mundo lo hace”. “Estamos manejando la pandemia con DNU. No se puede tener cerrado el Congreso y lo tomamos como natural. En la Argentina como todo es urgente al final nada se termina de planificar y todo está justificado por esa urgencia. Se termina arreglando con decretos", remarcó.

"Alberto lo que está haciendo es tratar de tener su propio poder. Hoy hay momentos en los que habla Cristina. Cuando el presidente dice los de Roca parece que hablara Cristina y no Alberto. Ese no es el Alberto que nos querían vender. Cuando habla de empresarios miserables es eso", consideró.

Estimó que "los elogios a Moyano son porque Alberto está buscando solidificar su base política". "Tiene a un montón de gente de Cristina que lo rodea en el Congreso y la Provincia. Tiene a La Cámpora organizándose en las segundas líneas de las intendencias de la Provincia", sostuvo

Por último, remarcó que "Cristina está a pleno". "Está hablando con los intendentes todos los días, se está encontrando con un montón de funcionarios de la Provincia. Está reforzando en las sombras el gobierno de Kicillof porque es el más endeble. Está trabajando a full", completó.