Las máquinas expendedoras "coronavirus": venden máscaras N95 por $ 700 y alcohol en gel barato

Las máquinas expendedoras ya no dispensan golosinas y gaseosas, sino que barbijos, alcohol en gel y mascarillas descartables para hacerle frente a la pandemia de COVID-19.

Instalaron las primeras máquinas expendedoras de alcohol en gel, mascarillas y guantes descartables en Chile. La medida comenzó en aeropuertos europeos y de Estados Unidos para los viajeros frente a la pandemia de COVID-19.

Las máquinas expendedora se naturalizarán en mundo para proveer de equipo protector a las personas. Las máquinas serán operarán en grandes empresas y también en espacios públicos.

Máquinas expendedoras COVID-19 de "La Reina" ubicadas e instaladas en Chile.



En Chile, la empresa International Vending Industri (IVI) en vez de llenar sus máquinas expendedoras con gaseosas y golosinas las llenó de máscaras faciales, alcohol en gel, guantes y otros elementos preventivos para hacerle frente a la creciente demanda de estos productos.

“Vimos que muchos de los productos sanitarios que necesita la población presentan escasez de oferta o se venden en grandes cantidades”, afirma Andrés Agnic, gerente comercial de la compañía. Además, dijo que pondrán las máquinas en sitios públicos como dentro de empresas.

“En formatos individuales y con precios accesibles, evitando hacer filas y disminuyendo riesgo de contagio”, explica el gerente.

Las máquinas expendedoras de barbijos y alcohol en gel llegan a aeropuertos y ciudades

En el aeropuerto McCarran de Las Vegas, Estados Unidos la compañía Prepango LLC instaló máquinas expendedoras en más de dos terminales. La medida asombró a los pilotos y a las azafatas.

En la máquina, venden barbijos N95 a US$ 8.25, alcohol en gel a US$ 4.25, toallitas con alcohol US$5.25, pañuelos US$3.50, mascarillas a US$14.50, un pack de 3 mascarillas descartables a US$7.50 y por último guantes descartables a US$ 4.50.

Las principales aerolíneas estadounidenses, incluyendo Delta DAL, United, American, Southwest, y JetBlue ahora requieren que los pasajeros usen máscaras en los vuelos: esta es la oferta perfecta.

En Polonia, las máquinas expendedoras con equipamiento de protección están ubicadas en los mercados municipales.

El servicio está automatizado y avisa a la empresa inmediatamente cuando no hay más stock de un producto. Todos los productos son gratis.

Estas son las máquinas ubicadas fuera de los mercados municipales en Polonia.

Las máquinas expendedoras de barbijos y elementos de protección personal han llegado para quedarse: con la correcta desinfección de las máquinas, no deberían ser una preocupación, sino una ayuda para los viajeros y para el día a día.