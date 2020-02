Las increíbles fotos de la trasnformación de Lanata: bajo 30 kilos y es viral

En octubre, Jorge Lanata (59) se vio forzado a tomarse una licencia de sus trabajos, luego de una seguidilla de problemas de salud. Recuperado después de la operación que se realizó en enero en Nueva York, el conductor de Lanata sin filtro adelgazó 30 kilos y retomó el programa en radio Mitre. Actualmente, el periodista sale al aire desde su casa acompañado por los columnistas Jésica Bossi y Julio López, mientras que el resto del equipo interactúa desde los estudios de la calle Mansilla.

En una nota con Clarín, Lanata admitió: “Ando cansado porque las cuatro horas del programa se hacen sentir. Estoy bien de salud. La recuperación es lenta: estoy muchísimo más tiempo sentado que antes. En las cuatro horas, solo me recliné una vez en la silla. Estoy mejor y ojo, laburar me pone bien. Me gustaron los dos programas que hice hasta ahora. Eso me pone de buen humor. Me predispuso bien el volver a trabajar..."

"Sinceramente no me molesta hablar de mis enfermedades. No es que no le di bola a la salud. Le doy bola a la salud solo en su caracter funcional. Mientras que me permita estar bien, le doy pelota. Tomo todos los remedios, no me olvido nunca. Soy un paciente muy aplicado", explicó el periodista sobre su enfermedad.

Mientras tanto, en redes, las fotos del periodista generaron impacto tanto como su vuelta a los medios locales.