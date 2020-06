Las dos palabras clave para incluir en un mail y “ganar” tu trabajo soñado: cuáles son

Hoy en día LinkedIn se ha convertido en una herramienta clave a la hora de encontrar trabajo. Las barreras del mundo profesional se rompieron gracias a esta red social.

En 2012, Elliott Bell fue contratado como director de marketing en The Muse, una página de empleo, gracias a un mensaje de LinkedIn. Elliott tardó 2 minutos en escribirlo y logró convencer a Kathryn Minshew, la CEO y cofundadora de la compañía de contratarlo.

El mensaje fue tan disruptivo que hasta apareció en The New Rules of Work, un libro de 2017 de la empresa. El libro fue publicado para que las personas encuentren el sentido en su carrera a través de consejos para empleados. Este fue el mensaje:

“Hola Kathryn,

Aunque un poco fuera de lugar, ayer asistí a la conferencia Women 2.0 con EatDrinkJobs y tuve la oportunidad de ver tu presentación. Me dejé impresionar por ti, por tu equipo y, sobre todo, por tu compañía.

Pasé seis años en Seamless.com, trabajando estrechamente con líderes increíbles como Jason Finger (a quien conoces bien). Veo un potencial asombroso en tu compañía, y me encantaría formar de ella de cualquier manera. Mi enfoque principal es el marketing, con mucha experiencia en marketing para las mismas corporaciones y usuarios que pareces estar atrayendo. Me encantaría contaros más acerca de cómo mi conjunto de habilidades podría ayudaros a todos a alcanzar y superar vuestras metas de crecimiento actuales.

Felicidades por todo tu éxito actual. De nuevo, me encantaría encontrar un momento para charlar más sobre la compañía y decirte cómo podría ayudarte.

Un saludo,

Elliot”.

Por qué obtuvo el trabajo

En una entrevista a Business Insider, la CEO de la empresa explicó que el mensaje fue convincente porque incluía algo persona y destacó su experiencia. Incluyó dos frases sobre sus antecedentes y la fundadora Minshew pudo analizar si era apto o no para el trabajo. Los expertos de The Muse recomendaron enviar mensajes cálidos y no fríos a través de LinkedIn y a “animarse”. Bell tardó solo 2 minutos en escribirlo y fue un éxito.

El mensaje de Elliott Bell mencionó el nombre de una conexión mutua, para que la CEO pudiera preguntarle a su conexión y obtener referencias de él. The Muse destaca que en el mensaje no se hizo ninguna petición de una llamada por teléfono ni nada por el estilo: solo envió el mensaje.