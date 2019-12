Las desopilantes placas de Crónica en el día del traspaso presidencial

En el transcurso de una mañana distinta a raíz del traspaso que dejó a Alberto Fernández en funciones como nuevo presidente de la Argentina, la señal televisiva Crónica TV aprovechó para enviar sus tradicionales placas que buscan, a partir del humor, captar la atención del público.

De esta forma, a lo largo de las horas previas, varias fueron las placas que consiguieron otorgarle un color diferente a un acto que suele estar repleto de formalidades.

“En instantes, Dylan llega a Olivos” o “Volvió Alberto, volvió Zamba”, representaron algunas de las placas que pudieron verse a lo largo de la mañana.

También pudieron leerse otras placas que sostenían: “El Guasón es peronista”; “WhatsApp de Presidencia: Macri salió del grupo”; “Bolsonaro no viene; Piñera no viene; Trump no viene; Riquelme está feliz”.

Incluso, los productores incluyeron la cuenta regresiva previa al comienzo de la Cadena Nacional, tal como suelen realizar previo al arranque de cada verano y la Navidad.

Asimismo, otra de las placas más festejadas fue la que sostenía: “Después de 1460 días volvió Cristina”.

Otra placa se encargó de resaltar los 30 grados de sensación térmica (durante la mañana, después siguió subiendo) y el intenso calor que reinaba en la Plaza de Mayo. Incluso, desde Crónica compararon esa situación con el histórico día en que parte del pueblo se refrescó en las fuentes de ese lugar a la espera del discurso de Juan Domingo Perón.

“Como en el 45, las patas en la fuente” y “Juran Alberto y Cristina: todos mojados”; “Alberto maneja su propia auto y el destino del país”, destacaron otras placas.