Las criptomonedas son el activo preferido de los argentinos: no están reguladas por el BCRA, no pagan impuesto país ni están sujetas al límite mensual de los US$200 dólares. Cómo comprar.

Las nuevas restricciones a la compra de dólares, que ahora también involucra el comercio exterior y la adquisición de dólar en el mercado a las empresas, volvieron a generar polémica e incertidumbre. Ante este escenario, muchos argentinos vuelven a volcarse a las criptomonedas como una alternativa viable tanto de ahorro como de escape a ciertas regulaciones que solo afectan por el momento el dinero fiat tradicional.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar.

Para comprar criptomonedas, de las cuales hay de muchos tipos y precios, conviene acercarse a una exchange cripto. Se trata de empresas que ofrecen una plataforma para comprar y vender criptomonedas.

Como las criptomonedas son activos digitales, necesitan de tecnologías especiales para poder transaccionarse y almancenarse de manera segura. Por lo general, todos los exchanges que operan en la Argentina ofrecen a sus usuarios estas facilidades. Cabe destacar que la compra de criptomonedas en Argentina es legal, aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). Del mismo, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite mensual de US$ 200 que tiene el dinero papel.

Consideraciones antes de comprar bitcoin

Es importante que definas tu perfil como comprador. Recomendamos decidir dónde comprar y cuál es el riesgo que querés asumir. Si querés asumir un riesgo bajo invirtiendo en bitcoin, buscá condiciones de compra que se adapten a tu dinero. En cambio si querés comprar bitcoin a buen precio sin muchos rodeos, aceptá el riesgo.

Es importante que sepas cuántas criptomonedas querés comprar: esto tiene que ver con cuánto riesgo quieras asumir. Como en toda inversión, hay que tener en cuenta y analizar la liquidez del medio de intercambio, es decir, la cantidad de activo que tiene la plataforma para intercambiar. Poca liquidez es igual a precios más elevados.

Cuidado con los datos personales cuando compres bitcoin. Los procedimientos de verificación de identidad se realizan acorde a las exigencias legales o “Know Your Client” (conocé tu cliente) de la cuarta Directiva europea. Muchas plataformas no cuentan con la exigencia legal Know Your Clientes, si deseás cuidar tu información personal y comprar bitcoin de manera anónima te recomendamos investigar dónde comprar tus ciptomonedas.

¿Cómo es la forma más habitual de comprar bitcoin? Podés comprar a través de PayPal, Wester Union, entre otras. Considerá la divisa (si vivís en Argentina, el peso) que usarás para efectuar la compra. Todos los compradores tienen como objetivo comprar en el menor precio posible por eso no te olvides de las comisiones e impuestos –que serán inevitables.

Medios de intercambio de bitcoin: cómo comprar bitcoin y cuáles son las ventajas y desventajas

Peer to Peer (p2p)

El intercambio más sencillo ya que envía pagos online directamente entre las partes sin pasar por una institución financiera. Es importante que tengas confianza en el vendedor. Encontrarás ofertas de este estilo: “Compro 500 USD en bitcoin por transferencia bancaria a bitstamp +3%” o “Vendo BTC en pesos argentinos, acepto solo efectivo, USDARS 123 Bitstamp 0%”.

Como ventaja, es privado e inmediato. Pero tiene un altísimo riesgo y poca liquidez, es decir, vas a tener que dedicar mucho más tiempo en buscar un vendedor correcto. Los métodos de pago en este intercambio pueden ser limitados.

Plataforma de intercambio P2P

Las plataformas de intercambio P2P regulan el pago de dos partes involucradas. Este método se denomina “Escrow”. Esto limita el riesgo que una de las partes no cumpla con su compromiso.

Estas plataformas pueden ser de cuatro tipos:

Custodial o non-custodial: pueden solicitar al vendedor colocar los bitcoins en su plataforma (custodial), pedirle solo un porcentaje en garantía o incluso no solicitar el depósito (non-custodial).

pueden solicitar al vendedor colocar los bitcoins en su plataforma (custodial), pedirle solo un porcentaje en garantía o incluso no solicitar el depósito (non-custodial). KYC/non-KYC: las transacciones pueden o no ser anónimas, es decir, no requieren presentar ninguna documentación para hacer transacciones en estas plataformas.

Es común no conseguir una contraparte que coincida con tu método de pago, cantidad, precio. Sin embargo, podés conseguir más ofertas fácilmente y tu dinero estará protegido.

Brokers

Los brokers son una buena opción si tenes baja tolerancia al riesgo. La única desventaja es que los brokers se quedan con altas comisiones y suelen demorar en liquidar transacciones.

Exchanges

Este es el modelo más complejo pero el más utilizado. Son plataformas que combinan la modalidad de las plataformas de intercambio P2P y brokers, consisten en un ambiente controlado donde los usuarios compran y venden bitcoin mediante órdenes que son organizadas según precios. Sin embargo, puede ser complejo para principiantes.

Este modelo garantiza:

Mayor liquidez.

Mayor rapidez.

Mejores precios.

Comisiones bajas.

¿Cómo conseguir el mejor precio?

En el caso de Argentina, las diferentes empresas que ofrecen venta de criptomonedas tienen diferentes precios. Estas diferencias se dan por los modelos de negocios, los costos de cada empresa y las facilidades de operación. Por ejemplo, las empresas más tradicionales en el país en este rubro como SatoshiTango o Ripio operan de manera diferente a algunas más nuevas como por ejemplo Athena; que es una cadena de cajeros automáticos que permite comprar o vender criptomonedas.

Finalmente, y exclusivamente en Argentina, se puede comprar bitcoins y otras criptomonedas a particulares que se agrupan en redes sociales. El sitio más grande y confiable es en Facebook: el grupo Bitcoin Argentina. Para quienes tengan dudas sobre las operaciones, lo más recomendable es acercarse a la ONG local de criptomonedas que lleva el mismo nombre que el grupo de Facebook.