Las 8 empresas que juntas ya valen más que el PBI argentino: quienes son y que hacen

El Producto Bruto Interno (PBI) expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado, normalmente, de un año o trimestrales.

De este modo, por ejemplo, para que un país pueda pagar los compromisos que posee, su índice de PBI debe crecer a determinado ritmo durante ese período para que su economía no se viera comprometida.

Actualmente, el PBI argentino en 2019 alcanzó los 477.743 millones de dólares, y tal como explicó El Cronista, para 2020 la CEPAL prevé que el PBI argentino caerá un 1,3%.

Sin embargo, para tener en cuenta el exponencial avance que experimentaron las compañías del sector tecnológico, basta con chequear los ingresos previstos para este año.

En ese sentido, al juntar las ganancias previstas de apenas 8 empresas de este mercado para este año se supera de forma holgada el PBI argentino.

¿Cuáles son esas empresas y a qué se dedican?

El gigante de e-commerce Amazon aparece en la cima del ranking de compañías que más ganancias generaría en 2020, con US$ 333.8 billones.

En el segundo puesto de la tabla aparece el fabricante tecnológico estadounidense Apple, con ingresos previstos por US$ 284,9 billones.

El podio se completa con el gigante estadounidense Google, que ganaría este año US$ 190,9 billones.

En el cuarto lugar, aparece el gigante Microsoft, con ingresos previstos por US$ 142,4 billones.

La lista la completan, la red social Facebook, con US$ 85,7 billones; la compañía de entretenimiento Disney, con US$ 81,3 billones; y el fabricante de vehículos autónomos Tesla, con US$ 32,5 billones.

La firma de contenidos vía streaming Netflix, en tanto, cierra el listado con ganancias previstas por US$ 24,4 billones.

Según un tuit del periodista Jon Erlichman (@JonErlichman), la suma de los ingresos previstos por todas estas compañías asciende a US$ 1,2 trillón.