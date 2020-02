Las frases picantes de Galperín: palos al Gobierno y más flexibilidad

Marcos Galperín anunció que renuncia a la presidencia de la filial local de Mercado Libre. Será reemplazado por Stelleo Passos Tolda, ejecutivo brasileño que hasta ahora era Chief Operating Officer (COO). Por su parte, Pedro Dornelles Arnt, que hasta ahora se desempeñó como Chief Financial Officer (CFO) de la empresa, también dejará su cargo como vicepresidente. Este puesto será ocupado por Osvaldo Rafael Giménez, CEO de MercadoPago, que asumirá como vicepresidente de MELI, según informó El Cronista.

Desde la empresa expresaron que se trata solamente de un cambio de estatuo e intentaron bajarle el tono al anuncio.

Cabe recordar que este cambio se dan en el contexto de una acusasión del juez Guillermo Marijuan por una supuesta maniobra de fraude al Estado con información privilegiada.

Las frases más "picantes" de Galperín

"Cinco empleos son cinco problemas y 100 empleos son 100 problemas"

La polémica frase se dio durante una presentación, al día siguiente de la apertura del flamante Centro de Desarrollo ubicado en Polo Dot, en junio de 2019. Como informó Infotechnology oportunamente, Galperin dijo que "acá en Argentina generar empleo es muy difícil por el marco laboral". Y agregó, durísimo, "cinco empleos son cinco problemas y 100 empleos son 100 problemas".

"La salida del cepo fue el peor error de Macri"

En una entrevista, Galperin afirmó que el modo en el cual se salió del cepo al dólar fue uno de los principales errores del gobierno de Mauricio Macri. “Si pudiera ir para atrás, saldría del cepo de forma diferente. La Argentina es como un alcohólico, un adicto. Los únicos años que no tuvimos alta inflación fueron los de la convertibilidad, en los que no había un tipo de cambio flotante, ahí la gente bajó sus expectativas inflacionarias”, aseguró Galperin.

Y añadió: “Creo que en la Argentina primero hay que bajar la inflación y recién después bajar el tipo de cambio. No al revés, porque si no, quedás muy vulnerable a cualquier shock externo. Ahí es cuando el alcohólico vuelve a decir: ‘Dame dólares, quiero dólares, no confío en mi moneda’.

"Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar!"

Marcos Galperin y el dirigente social Juan Grabois se trenzaron varias veces por redes sociales. En una ocasión el empresario instó "a laburar" al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien a su vez acusó al hombre de negocios de ser un "winner prebendario con el culo sucio".

"Crecer es la salida"

Galperin tuvo un acercamiento a Alberto Fernández cuando se supo que sería el próximo presidente tras derrotar a Macri. El empresario, muy cercano pública y privadamente al ex presidente Macri, expresó que "Le deseamos éxito a @alferdez en esta nueva etapa que comienza para los argentinos. Sabemos que depende de todos nosotros lograr un país federal con mayor equidad. Nos comprometemos a trabajar juntos para lograr el desarrollo sostenible que necesitamos #CrecerEsLaSalida" a través de redes. El texto se publicó en plural porque fue consensuado por varios empresarios nacionales a través del grupo de WhatsApp "Nuestra Voz".

"Si les molesta que el aumento fue del 5%... Mercado Libre no es el lugar para ustedes"



"Cuando empecé mi sueldo estaba quinto en la lista de prioridades y mal no me fue. Yo les diría que si realmente su prioridad es el sueldo, y les molesta que el aumento haya sido del 5% en vez del 6% u 8%... entonces MercadoLibre no es el lugar para ustedes", le reconoce a Paula Arregui, responsable de la unidad de negocios MercadoPago. La frase se dió en el marco de un video privado de la empresa, de circulación interna, pero que fue leakeado a las redes sociales y generó polémica.