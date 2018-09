Las 18 horas fatales de Bitcoin: cayó 14% por una mentira (qué dijeron)

El Bitcoin es considerado como un de los activos más volátiles y para quienes siguen sus movimientos, ya no resulta extraño ver alzas o caídas del 10% en cuestión de horas. Ayer fue uno de estos días, el precio de la criptomoneda se desplomó un 14% al circular la noticia de que Goldman Sachs había dado un paso atrás en su proyecto para crear una mesa de derivados de Bitcoin.

Pero ayer, el responsable de gestionar las finanzas de la compañía, Martin Chavez, dijo que era mentira y solo se trata de otro caso de “fake news”. Los rumores sobre el proyecto de establecer una unidad de negocios enfocada en criptomonedas comenzaron con una nota que Bloomberg publicó en diciembre del 2017. Pero el miércoles, el medio estadounidense Business Insider informó, citando a fuentes anónimas, que el gigante de las finanzas estaba desmantelando su proyecto debido a la incertidumbre regulatoria que rodea a la industria.

“Estaba en Nueva York cuando ví el artículo. No habíamos anunciado nada y tampoco cambió nada para nosotros. Pensé que nunca iba a usar este término, pero realmente tengo que describirlo esto como ‘fake news’”, relató el CFO durante una entrevista en TechCruch Disrupt.

Chavez detalló que Goldman Sachs estuvo creando una plataforma para operar con Bitcoin, pero que está estuvo pensada para trabajar con futuros, es decir que no moverán ningún bitcoin, sino que trabajaran con la promesa de cómo se moverá la criptomoneda. “Son derivados, se acuerdan en dólares y el precio de referencia es el precio del Bitcoin en dólares en distintos exchanges”, explicó. Es que si bien sus clientes se lo piden, todavía resulta desafiante operar con Bitcoins “físicos”, con la criptomoneda en si, porque todavía no hay soluciones que estén al nivel de las grandes financieras para la custodia de las criptomonedas. Si bien empresas como Coinbase están trabajando en ello, desde Goldman Sachs todavía no ven una fecha clara. “Nos interesa que esto exista, pero es un largo camino”, aclaró el CFO.

Bitcoin y el criptomercado sufrieron un duro golpe esta semana tras difundirse la “noticia” de Goldman Sachs, pero no fue la única causa. La agencia Reuters también publicó que la Unión Europea está buscando regular los criptoactivos y se prepara para presentar un informe sobre cómo se debería regular a las casas de cambio y al principal instrumento de financiación de las empresas del sector, las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), contra las cuales hasta la Comisión Nacional de Valores de la Argentina lanzó una advertencia.

Bitcoin alcanzó un precio récord en enero y desde entonces perdió gran parte de su valor. El miércoles cayó de US$ 7.400 a US$ 6.300 en tan solo 18 horas, en el caso del exchange Binance, uno de los más utilizados a escala global. Actualmente, ronda los US$ 6.450.