Lanzan una solución gratuita para que comercios puedan tomar pedidos online vía WhatsApp: planean facturar $ 3 M

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas y pequeños emprendimientos, que debieron trabajar a contra reloj para lanzar nuevos servicios y productos que les permitieran evitar resignar el mayor porcentaje posible de sus ingresos hasta la finalización de las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

En ese contexto, muchos comercios no soportaron el duro embate económico y debieron cerrar sus puertas, mientras que otros comerciantes intentaron encontrar una vía alternativa para poder seguir ofreciendo sus mercaderías y buscar potenciar su negocio.

El inicio de la cuarentena por COVID-19 perjudicó económicamente a tiendas físicas: en la Argentina ya cerraron más de 40.000 mil comercios. Al mismo tiempo, los hábitos de compra y consumo experimentaron una seria transformación: exiten más de 1,7 millones de nuevos compradores online en América latina.

En ese contexto, un grupo de jóvenes emprendedores argentinos creó Pency, una solución gratuita para que cualquier comercio tenga su tienda online y que mediante el uso de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del planeta, pueda agilizar la toma de pedidos y complete el proceso de venta de la forma más rápida posible.

En ese sentido, Pency busca ponerle fin a otro problema: las apps de pedidos online y delivery cobran actualmente entre 20% y 30% de los ingresos de los comercios en concepto de comisión. A partir de estos altos porcentajes, nuevos canales de venta digitales de gestión propia pasan de ser opcionales a necesarios.

Gonzalo Pozzo, desarrollo y

socio fundador de Pency

El proyecto Pency está integrado por cuatro jóvenes: Gonzalo 'Goncy' Pozzo, 28 años, desarrollo y socio fundador; Jonatan Flores, 32 años, diseño de producto y socio fundador; Florencia Velázquez, 27 años, Comunicación; y Aldana Arena, 28 años, Marketing.

Sus creadores definen al proyecto como "una herramienta que permite a pequeños

comercios y emprendedores crear su tienda online rápidamente y agilizar su gestión bien

fácil, permitiendoles dar el salto que necesitan ante este nuevo escenario de transformación

en los hábitos de compra".

El origen

“La idea surgió para ayudar a un amigo de Gonzalo Pozzo que tenía una casa de pastas pero estaba perdiendo muchas ventas en el contexto de cuarentena. Pensando en algo fácil y rápido de implementar para tomar pedidos online, desarrolló la primera versión de Pency utilizando WhatsApp para facilitar su proceso”, explicó Velázquez, en diálogo con Infotechnology.

Jonatan Flores, diseño de producto y

socio fundador de Pency

Apenas una semana después, Pozzo publicó el prototipo en la red laboral LinkedIn y se sumó al proyecto Flores para ocuparse del diseño del producto y hacer la experiencia más amigable para los usuarios.

Desde el surgimiento de la idea, el 2 de mayo pasado, a la creación de la primera tienda productiva pasaron solo dos días.

La primera inversión fue comprar el dominio Pency.app pero fue tiempo después de la primera versión.

Solo cuatro meses después del inicio de las operaciones Pency ya cuenta con una pequeña comunidad de 1.800 tiendas distribuidas por América latina, los Estados Unidos, y España.

Estos comercios crearon sus propias tiendas a partir de la recomendaciones de los usuarios y propios dueños de las tiendas como así también del denominado “boca a boca” de los propios dueños de tienda.

Los diferenciales

Pency cuenta con un diseño inteligente. Todas las tiendas son optimizadas para poder funcionar desde cualquier dispositivo.

Sus creadores destacaron su agilidad. La herramienta brinda facilidad en gestión de catálogo y una experiencia de compra simple e intuitiva.

Por otro lado, las tiendas dejan de negociar con intermediarios y pasan a tener contacto directo con los clientes, sin pagar ningún tipo de comisión por venta.

Los impulsores del proyecto actualmente desarrollan nuevas herramientas con el objetivo de aumentar la eficiencia y el rendimiento del tiempo de los emprendedores y comerciantes.

Pency ofrece a los clientes la posibilidad de interactuar con el negocio como quieran, sin limitarse a una sola modalidad. Es decir, pueden optar por el Take Away (piden online y retiran por la sucursal); Delivery (eligen lo que quieren y lo reciben sin moverse; o Dine in -para usarlo en el local- (acceden al menú en su smartphone y envían el pedido a la mesa).

“Pency nació para ayudar a los emprendedores, por eso es gratis y seguirá siéndolo (hoy día gracias al uso optimizado de servicios y el aporte de sus dos socios). Para hacer de esto algo autosustentable hablamos con nuestros usuarios y encontramos funcionalidades por las cuales están dispuestos a pagar, por lo que la incorporación de un plan pago para quienes necesitan más a medida que su negocio crece está cerca”, detalló Flor.

Algunas de esas nuevas funcionalidades será la posibilidad de integrar a Pency con Facebook e instagram Shops, Integración con Mercado Pago, y hasta la creación de un módulo de órdenes que permitirá gestionar comandas y el estado de los pedidos en los locales.

Además, los emprendedores sumarán el acceso mediante QR al menú digital que ya está disponible.

Los creadores de Pency remarcaron que la solución está disponible para cualquier tipo de más comercios, sin importar su tamaño o rubro, que estén necesitando herramientas tecnológicas para atravesar la pandemia de la mejor forma posible.

Los fundadores remarcaron que ya tuvieron propuestas de personas interesadas en invertir en el proyecto aunque comentaron que, por el momento, tomaron la decisión de esperar antes de tomar una decisión al respecto.

Gonzalo y Jonatan, los socios del proyecto, poseen sus trabajos full-time. Incluso, uno acaba de ser padre.

Los próximos pasos

Los creadores de Pency trabajan actualmente con el objetivo de llegar a fines de año con más de 10.000 tiendas abiertas.

Si bien el foco es ampliar su presencia en la Argentina, los jóvenes también quien crecer en España y México, donde ya existe una decena de tiendas abiertas. El objetivo supremo, en tanto, es alcanzar una facturación de $ 3 millones en 2020.

Los interesados en aprovechar la solución Pency pueden meterse en Pency.app o enviar un correo a hola@pency.app

CA CARLOS ALTEA