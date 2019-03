Lanzan una app que permitirá contratar jugadores de fútbol con el celular

Victoire Cogevina es una joven argentina que vive en los EE.UU hace ya varios años. Está vinculada con el mundo del fútbol de muy chica como fanática de Racing, y ya de mas grande a través de una agencia de representación de jugadores que fundó su madre Shalimar Reynal, la primera agente FIFA mujer.

Durante los años que trabajó en la empresa familiar SR All Stars, con sede en Miami, aprendió muchas cosas en relación al medio y una de ellas es la gran necesidad de mostrarse que tiene los jugadores jóvenes, amateurs y semiprofesionales,

Así nació Gloria, una web que permitirá subir datos personales y videos para poder ser vistos y convocados desde cualquier lugar del planeta.

"Usamos la tecnología para traer la solución a un problema grande dentro del mundo del fútbol. Y así como buena parte de la gente tiene un curriculum los jugadores tienen videos" explica Gogevina a El Cronista

"Desde que apareció el online se mezcló todo y hay videos por todos lados. Gloria lo que plantea es una centralización de datos en donde por un lado están los jugadores que buscan mostrarse y por otro los clubes, aunque nosotros solo trabajamos con federaciones y ligas" aclara la emprendedora ahora con base en Silicon Valley.

Es que el proyecto no está dirigido a los clubes o a cualquier persona interesada en comprar una promesa del fútbol. Sus clientes, del otro lado de la punta, son la asociaciones nacionales que engloban a los equipos, como la AFA, y las Ligas, como la Superliga, y estos a su vez deberían comercializarlo con las entidades que agrupan.

"Es una estrategia de negocios muchos mas eficiente que si uno fuera club por club".

Los futbolistas interesados en este curriculum online podrán cargar sus datos de manera gratuita, y después si quieren subir sus videos deberán abonar un fee mensual de menos de dos dolares por mes.

La plataforma ofrece filtrar según necesidades, como los sitios de viajes. Es decir si se están buscando jugadores o jugadoras (sí, incluye mujeres), se los puede encontrar por rango de edad, posición en la que juegan y su locación.

Gloria (www.Gloria.app) ya tiene una lista de espera de más de 10.000 chicos, a la que acceden via correo electrónico.

"En un principio se podrá utilizar a través de una web y más adelante vamos a tener la app para el telefono" informa la empresaria y adelanta que el lanzamiento de Gloria está previsto para junio de este año en la previa de la Copa América 2019, que se juega en Brasil.

"Parte del fee que cobramos va como comisión para la Liga o la Federación a cambio de que la entidad avale el producto y además nos den el usufructo de su marca. Esto quiere decir que si la Superliga avala Gloria entonces los chicos saben que cuando están subiendo un video del otro lado hay alguien mirando. No cobramos porcentaje por las contrataciones. Cobrar por una transacción no está avalado por FIFA, es ilegal y el negocio no está en eso porque claramente es un porcentaje mínimo de chicos los que llegan a ser contratados"