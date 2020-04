La vacuna contra el coronavirus podría llegar en septiembre: quién es la médica que lo estudia hace 7 años

Según la Dra. Kizzmekia Corbett, científica líder del Instituto Nacional de Salud para la investigación de la vacuna contra el coronavirus, una vacuna podría estar lista cuando llegue la primavera.

Desarrollar una vacuna es un proceso que podría tomar de 20 meses a 5 años. Corbett afirmó que “su equipo ha trabajado en una vacuna contra el COVID-19 durante años”.

“Hemos investigado el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus durante los últimos 7 años; particularmente bajo mi dirección, el equipo ha investigado este desarrollo del coronavirus durante 5 años. Y al comenzar esta pandemia, tuvimos una idea sobre lo que queríamos hacer en cuanto al diseño de la vacuna”, explicó Corbett.

Su equipo se encuentra en las primeras fases de prueba de la vacuna: en esta fase, están probando la seguridad de la misma. En la segunda fase, probarán su efectividad.

“Estamos apuntando al otoño para el uso de emergencia… Y luego, para la población en general, nuestro objetivo es la próxima primavera, y es que, si todo sale bien y si estos ensayos clínicos de fase uno, fase dos y fase tres funcionan simultáneamente para bien, nuestro plan es tener personas vacunados en todo el mundo para la próxima primavera”, dijo a Anderson Cooper de CNN y al Dr. Sanjay Gupta.

La Dra. Kizzmekia Corbett es muy activa en su cuenta de Twitter: explica su trabajo, las diferencias, discute artículos de revistas médicas y responde dudas de usuarios.

