La única manera legal de comprar más de u$s 10.000 hoy: usar CCB

El control de cambios decretado en el día de ayer por el gobierno nacional -limitaron las compras de dolares a 10.000 por persona humana-. Esto se suma al "reperfilamiento" de deuda que se anunció el miércoles pasado. La medida generó fuertes reacciones que se vieron plasmadas, por ejemplo, en las redes sociales.

Por la instalación de este nuevo control para personas físicas comenzaron a emergar nuevas alternativas para protegar el peso argentino de la fuerte devaluación, el default y los problemas generales que sufre el país. Una de las alternativas que pica en punta en Bitcoin. La criptomoneda, que tuve su año de oro en 2017 y llegó a cotizar a casi u$s 20.000, reaparece como una alternativa para resguardar el capital en alguna alternativa más fuerte que el peso.

Bitcoin es una criptomoneda, un activo digital, que hace las veces de unidad de intercambio y atesoramiento. El valor, en dólares, de esta criptomoneda está en una racha alcista desde principios de este año.

Al día de hoy, la criptomoneda se puede comprar a una cotización de casi $ 600.000 en nuestro país.

El "otro dólar"

Si bien es cierto que, como regla general, "un bitcoin vale un bitcoin", la realidad es que esta criptomoneda se comercializa comúnmente en mercados globales a través de compras y ventas que se efectúan en dólares. Es por esto que es sencillo hacer operaciones de trading entre cripto y dólares. Además, por su escasez, Bitcoin tiende a ser un activo deflacionario incluso más que el dólar y resistente a los controles políticos porque está fuertemente descentralizado y anonimizado.

Es posible, entonces, diversificar los ahorros que se quieran blindar del proceso inflacionario más allá del dólar y entrar al mundo de las criptomonedas. Además, la regulación que limita la compra de dólares no afecta a las criptomonedas.

¿Cómo se compra y dónde?

Para poder comercializar con Bitcoin y otras criptomonedas no se necesita mucho. Lo primero es tener una "billetera" virtual que es la manera en que se atesoran criptomonedas.

La wallet es la herramienta informática que permite las transacciones de bitcoins. Este software permite a los tenedores de bitcoins tener una dirección privada donde proteger y transaccionar sus bitcoins.

La función de la billetera de Bitcoins es poder acceder a la blockchain (una suerte de gran hoja de cálculo pública, distribuida y virtual donde están asentados todos los movimientos de las criptomonedas desde que se creó Bitcoin). La wallet es la herramienta que permite tomar control de una porción de esos datos (lo que se compre o se “mine”) y guardarlos como ahorro, venderlos, regalarlos y gastarlos.

Lo siguiente, es elegir cómo se quiere adquirir los primeros bitcoins u otra criptomoneda. Las dos formas principales son a través de la compra persona-a-persona y a través de agentes especializados llamados exchanges ("brokers" de bitcoins).

En nuestro país existen varias empresas dedicadas al tema. Una de ellas es Bitex que trabaja desde hace varios años en el mercado. Se trata de una empresa que, entre otras cosas, se dedica a la compra venta de criptomonedas. "No hay ninguna limitante para la cantidad de bitcoins que se pueden comprar pero todo depende de la liquidez del exchange. Por nuestra parte aún es temprano para hablar con claridad sobre el tema porque la incertidumbre es muy grande", comentó en diálogo con Infotechnology Manuel Beaudroit, CMO de la compañía.

Estas empresas, entre las cuales también se puede nombrar a SatoshiTango, BuenBit, Bitinka, ArgenBTC o Ripio, entre otras; cobran una comisión por operación y ofrecen un servicio de resguardo de las criptomonedas en sus propias plataformas. Sin embargo, muchas de estas empresas demandan ciertos datos a la hora de concretar las operaciones. Esto genera transparencia y confiabilidad pero podría vulnerar los intereses de anonimato de algunos posibles usuarios. Por ejemplo, en el caso de Bitex, se requiere una imagen legible del frente y dorso de su documento de identidad o pasaporte al igual que un scan del último recibo de sueldo.

Por otro lado, los exchanges funcionan con ciertos limitantes. En el caso de Ripio al cargar crédito para comprar bitcoins con servicios como Rapipago o Mercado Pago, existe un máximo $400.000 por año y un total de 50 operaciones por día. Mientras que por cuenta bancaria es de $750.000 por año como máximo. Las acreditaciones también pueden tardar hasta 48 horas.

“Los exchange son interfaz de los bancos. Sirve para hacer trasnferencias internacionales mayores a u$s 10.000 ya sea personas o empresas. Se podría hacer comprando bitcoins en el país, viendiendo afuera y depositando en el exterior. Luego transferir ese dinero. Es como el contado con Bitcoin”, explicó Franco Amati, uno de los referentes locales de ecosistema cripto y cofundador de la ONG Bitcoin Argentina. "En el caso de los exchange de afuera se puede comprar sin problemas porque no aplica la regulación del cepo", agregó.

Cabe aclarar que todos los exchanges trabajan con facturas. Pero existe otra opción que no requiere de indentificaciones y que no está sujeta a las legislaciones de los bancos o exchanges. Se trata de las ventas P2P (peer-to-peer). A través de esta modalidad, la transferencia de bitcoins se hace directamente de billetera a billetera y de forma anonima (ya que las wallet son direcciones digitales y no están relacionadas con información biográfica personal). El lugar por excelencia para realizar estas transacciones es el sitio Local Bitcoins que muestra oferta y demanda en tiempo real.

