La única manera de comprar la Play 5 en cuotas fijas y en pesos: es una promo "para pocos"

La pasión por la Playstation 5, la nueva consola de Sony, parece no tener techo en la Argentina. Este 19 de noviembre en punto desde las 12.00 se abrió una nueva reserva de la PS5 con lector de disco y la versión digital, tras agotarse el primer stock pre vendido el 29 de septiembre, mismo que se entregará este 4 de diciembre. La entrega de la segunda ronda de preventas esta programada para el 16 de diciembre. La máquina de videojuegos, que tiene un precio de $ 75.999 para para versión totalmente digital, y $ 99.999 para la que incluye la lectora de Blu-ray, se agotó a las pocas horas.

Los productos se pueden adquirir con tarjetas de cualquier emisora, pero quienes cuenten con tarjetas de crédito del BBVA, tendrán el beneficio de 12 cuotas sin interés. En el caso del resto de las tarjetas, las cuotas serán con recargo o se puede comprar en un único pago con la ventaja de que el valor del dólar será el del día de cierre de la tarjeta y no el del 4 de diciembre.

Los videojuegos que acompañan la PS5 también están a la venta en el store oficial de PlayStation. Aquellos usuarios que se suscriban a PlayStation Plus (exclusiva de PS5) tendrán la posibilidad de descargar gratis buena parte de los mejores juegos de PlayStation 4 remasterizados para Play 5. Algunos de esos títulos serán Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Sin embargo, una nueva promoción de la fintech Ualá podría cambiar la suerte de algunos de los jugones que espera con ansias la nueva consola.

Hoy en @uala_arg nos honra anunciar la preventa exclusiva de #PS5, hasta en 24 cuotas fijas en pesos. Esta tarde arrancan las invitaciones; son unidades limitadas! Muchas gracias @PlayStation y @Sony por confiar en nosotr@s, para hacer juntos #ElLadoBuenoDeTuPlata pic.twitter.com/0sob2uqIAz — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) November 20, 2020

La promoción será exclusiva para algunos clientes de la tarjeta prepaga y permitirá acceder a la Play 5 en hasta en 24 cuotas fijas en pesos. Anteriormente, la empresa había sacado una promoción similar para adquirir el iPhone.

Hicimos realidad un sueño: iPhone x @uala_arg. Más accesible, financiado en 24 cuotas fijas. Más fácil, enviado directo a tu casa estés donde estés. Más transparente, con la mejor garantía. Y lo mejor está por venir. Así creamos #ElLadoBuenoDeTuPlata pic.twitter.com/P1gVBw0QxK — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) November 15, 2020