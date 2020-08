La única inversión que da 18% de ganancia en dólares ya es furor entre los argentinos: cómo entrar

Desde hace un tiempo que el mercado de las criptomonedas está agitado en la Argentina. A raíz de diferentes medidas que limitaron el acceso a la moneda extranjera como así también a diferentes modalidades de especulación y ahorro, las criptomonedas se convirtieron rápidamente en uno de los activos favoritos de los argentinos. Esto se vio reflejado, recientemente, en las búsquedas en Google.

Las tendencias de búsquedas en Google demuestra que son cada vez más los argentinos que están interesados en adquirir criptoactivos. Lo que es más, el gráfico comienza a acercarse al rally de 2017, cuando explotó el precio de Bitcoin.

Actualmente, la gráfica del indicador vuelve a levantar vuelo y sobre todo en Argentina al mismo son de la reciente subida de Bitcoin, las regulaciones bancarias, el pico de trading en P2P y el auge general de la adopción cripto en el país sudamericano. La representación de este evento adjunta una razón más que nos haga recordar con déjà vu lo vivido en 2017, y que por supuesto ayuda como indicador si queremos afianzar la presencia de una posible nueva “bull run” de tiempos presentes.

Pero no es el único dato. El comercio de bitcoins a través de plataformas P2P va en aumento en diversos países de Latinoamérica, con Argentina, México y Uruguay alcanzando su máximo histórico recientemente. Durante la última semana, Argentina superó su máximo volumen de intercambio de bitcoins a través de la plataforma de LocalBitcoins. Por primera vez, desde el país suramericano hubo un comercio superior a los 960.000 dólares en una sola semana, según datos de UsefulTulips.

Según un reciente relevamiento de otra empresa de criptomonedas, Bitso, Argentina, junto a Brasil y Colombia se encuentran entre los cinco países con más usuarios de criptomonedas a nivel mundial. América Latina experimenta desde hace algunos años un importante crecimiento en términos de adopción e infraestructura digital, y el futuro es aún mucho más prometedor. Según estos datos, la tendencia creciente en América Latina lo posiciona como un mercado importante. Según un gráfico proporcionado por Statista, el 18% de los ciudadanos de Brasil y Colombia cuentan o han usado criptomonedas. Apenas detrás se ubica Argentina con un 16% -al igual que Sudáfrica-, mientras que México y Chile acumulan un 12% y 11%, respectivamente.

¿Qué significa esto para el precio?

En términos de ganancias, el precio de Bitcoin está tocando máximos históricos desde hace algunos días. Arrancó el año en US$ 9.000 aproximadamente, luego de haber tocado un pico de US$ 6.000 durante 2019. Ahora, está por romper con estabilidad la barrera de los US$ 11.000. Lo que significa que para quienes entraron a principio de año ya tienen cubierta una ganancia de 18%.