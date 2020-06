La tecnología importada viene con 30% de aumento: qué productos suben y por qué se fue todo tan caro

Los distribuidores IT y mayoristas de tecnología se ven atados al “cepo” anunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los precios de productos importados subieron más de un 30%: ¿por qué?

Qué pasa con el Banco Central y las empresas

En los últimos días, se importó por U$S 5800 millones y los importadores accedieron a divisas por U$S 7500 millones en el bimestre abril-mayo según el Banco Central, por esta razón se pagaron importaciones por 30% más del volumen importado.

A partir de esto, la Aduana hizo un checkeo promedio internacional de los productos IT y las empresas intentaron facturar más importaciones para hacerse con más dólares al Estado. Esta es una manera de girar utilidades de manera encubierta ya que no permiten girar utilidades con el contado con liqui sino que están girando a dólar oficial.

“Ese comportamiento fue disruptivo respecto del historial de acceso al mercado de cambios. Históricamente, hay una correlación entre el volumen de importaciones y el acceso al mercado. Incluso, por las prácticas comerciales habituales, hay menores pagos que volumen de importación”, denuncian en el BCRA. Agregan que en este bimestre hubo cancelación de obligaciones y anticipo de pagos de importaciones que –lógicamente– no hacen a las prácticas comerciales habituales. Pongamos de ejemplo a Samsung: si Samsung envía a la Argentina 40 millones de celulares el precio del producto será más bajo. La denuncia del Banco Central es válida. Sin embargo, los controles deberían hacerlo antes de que las empresas compren los dólares y giren al exterior. Para que el mercado IT se estabilice, el Banco Central deberá hacer controles antes, no después.

El Banco Central se comprometió a perfeccionar la norma si en el transcurso de las operaciones el sector productivo detecta inconvenientes que no responden a la industria nacional.

Cómo repercutirá en el sector IT

Con el argumento de proteger la producción nacional, el Central le puso trabas a los mayoristas importadores de tecnología. A esta problemática se le suma las demoras de los embarques y otras cuestiones relacionadas con la pandemia de COVID-19.

El aumento del 30% repercutirá en procesadores, memorias, discos, fuentes, placas de video, computadoras, gabinetes, y más. Los mayoristas e importadores no pueden girar dólares para pagar al exterior.

El incremento del 30% no afectará a electrodomésticos de consumo masivo o productos de línea blanca como heladeras, lavarropas, televisiones o celulares de industria nacional.

Tierra del Fuego y el miedo al desabastecimiento: qué piensan los vendedores

Los productos que se fabrican, ensamblan y despachan en Tierra del Fuego pagan el precio de dólar oficial. Recientemente, el Gobierno autorizó las ventas online y el envío de productos electrónicos, informáticos y teléfonos celulares. La venta repuntó y la demanda se incrementó en Mercado Libre y tiendas virtuales de las propias marcas.

Las líneas de producción en Tierra del Fuego están trabajando a un 20%. La demanda de los clientes de celulares y televisiones está en el mismo nivel que antes del inicio de la pandemia, sobre todo la gama alta: esta situación genera miedo al desabastecimiento.

En mayo de 2020, los proveedores de celulares y tecnología constataron una suba en las ventas. El gerente general de Motorola aseguró que venden más que la semana previa a la cuarentena: “Con las fábricas al 20% y 30% de la producción probablemente vayamos a un desabastecimiento por unos meses”.

Daniel Sartori, dueño de FullH4rd, uno de los principales locales de informática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo en declaraciones a Enfasys que: “La situación ya venía complicada desde estos meses. En primer lugar, comenzamos con faltante de mercadería y a todo esto se sumó la baja producción por el Año Nuevo Chino y la pandemia por el COVID-19. Además, en mayo, por ejemplo, se vendieron más productos de tecnología que en diciembre de 2019”, analizó el dueño del negocio IT.

“En una semana se nos fue todo lo que teníamos guardado en el depósito, el inventario voló, e incluso se llegó a vender en un momento lo que los distribuidores y mayoristas todavía no tenían, comentó. El incremento también se dio por la activación del “home office” y que mucha gente se encuentra en casa y usa más la tecnología”, explica.

“Desde Estados Unidos bajaron los créditos a los principales mayoristas de Argentina por miedo al default. Por eso, casi todos los mayoristas están con reducción de créditos (incluso a aquellos que históricamente nunca se lo habían reducido). Esto repercutió a que nosotros también estemos trabajando con mucho faltante de mercadería”, agregó Sartori.

Sin embargo, se cree que este incremento del 30% no afectará a electrodomésticos de consumo masivo o productos de línea blanca (heladeras, lavarropas, entre otros), TVs, ni a celulares de industria nacional.

Qué pasará con las PCs

Los distribuidores y mayoristas en Argentina han decidido suspender sus ventas debido a la pandemia y a los anuncios del Banco Central. Hasta el momento, los locales de informática y retailers, están pasando un momento complicado: es un desafío cumplir con la demanda actual de los clientes.

Sin dudas, los precios de las computadoras de escritorio, notebook y otros productos y componentes tecnológicos subirán. Debido a la pandemia global de COVID-19, la producción en China cerró. Por otro lado, Estados Unidos bajó los créditos a los principales mayoristas argentinos por miedo al default. La situación mundial afecta directamente a los mayoristas IT y a los precios en los que tendrán que vender los productos.

“No hay que hacer un curso en Harvard, ya que se huele en el ambiente: todo el mundo olfatea una devaluación y la única manera de proteger tu capital es con mercadería, porque a los pesos te los come la inflación”, afirma Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina.

Una notebook i7 Lenovo ronda los $154 mil pesos en contraste a una notebook gamer que vale el doble.

Los modelos de notebook destacados y más vendidos en la pandemia en Mercado Libre son las notebook Exo Smart ($33.999), la Enova I5 ($59.399) y la notebook Asus ($59.999).