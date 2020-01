La tecnología 8K ya tiene un rival que cuenta con el apoyo de multimillonarios directores

Muchas veces ocurrió y muchas veces ocurrirá. Mientras una tecnología determinada, anunciada con bombos y platillos intenta transformarse en el nuevo referente de un determinado mercado aparece en el camino una propuesta superadora para desafiarla. Y muchas veces, ponerla entre las cuerdas.

En esta ocasión, mientras muchas empresas ultiman detalles para lanzar nuevos televisores provistos con tecnología 8K, la organización UHD Alliance consiguió el apoyo y colaboración de una serie de prestigiosos realizadores y directores de cine para poner a punto una propuesta superadora.

Se trata de la tecnología denominada Filmmaker Mode que, se presume estará presente en muchos de los modelos que comenzarán a comercializarse en el transcurso del año y que tiene por objetivo mejorar al extremo la experiencia de observar una película en la comodidad del hogar.

UHD Alliance es una organización conformada por buena parte de las empresas de electrónica de consumo, distribuidores de contenido, compañías de tecnología, y estudios de cine y televisión.

¿Qué es Filmmaker Mode?

El objetivo de esta tecnología es conseguir que los televisores hogareños reproduzcan contenido como películas y series con la visión exacta original del director.

Quizá lo más sorprendente es que el proyecto ya cuente con el apoyo de respetados directores y realizadores como Martin Scorsese, Ryan Coogler, James Cameron, J. J. Abrams, y Christopher Nolan, entre otros.

Pero no son solo los directores y realizadores. Las marcas que ya confirmaron su respaldo al proyecto son LG, Panasonic, VIZIO, Samsung, y Philips, entre otras. De todos modos, es posible que en el futuro se sumen otras compañías.

¿Qué se necesita para poner Filmmaker Mode en acción?

Para alcanzar el objetivo que se propone esta tecnología es necesario que la estética de las imágenes en cada hogar sea la misma con la que el director trabajó durante la postproducción de su película en el monitor de masterización.

Una característica importante de esta tecnología consiste en que cuando se activa (desde el control remoto) se desactiva automáticamente todo el postprocesado de vídeo que llevan a cabo los televisores actuales.

Pero incluso, el televisor debe ser capaz de identificar la luminosidad ambiental de la habitación en la que cual se encuentra la persona para introducir los ajustes en los parámetros de vídeo necesarios para que las imágenes puedan respetar fielmente la visión del director.

De este modo, en la tecnología Filmmker Mode es imprescindible preservar la relación de aspecto original y la cadencia de imágenes por segundo. Además, la tecnología debe respetar el color, el contraste, la nitidez, y minimizar el ruido, entre otros ítems.

UHD Alliance confirmó que la puesta a punto de esta tecnología requirió que los fabricantes de televisores trabajen codo con codo con los creadores de contenido y los directores de cine.

Si bien la tecnología es prometedora de por sí no debe perderse de vista que cuenta con el respaldo de nombres como Scorsese, James Cameron, J. J. Abrams, y Christopher Nolan.

Solo entre ellos, llevan recaudados más de US$ 20.095.313.763 en concepto de taquilla global, según el sitio The Number.

Scorsese, con 30 filmes como director lleva recaudados unos US$ 2.153.274.554; Nolan, con 12 títulos también como director embolsó US$ 4.704.255.828; mientras que Cameron, con 12 películas con ese mismo cargo recaudó más de US$ 6.235.731.293 de taquilla global. En tanto Abrams, con 18 películas como Productor consiguió recaudar unos $ 7.002.052.088.