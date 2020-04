La sombría predicción de Bill Gates: por qué cree que volver a la vida normal "tardaría años"

Desde hace un tiempo a Bill Gates le interesa el problema del coronavirus. Ya anteriormente había predicho que la humanidad prodía enfrenter serios problemas si se desatara una pandemia similar a la que finalmente ocurrió. El empresario ha expuesto su opinión en una entrevista para Fox News este domingo. Gates ha dicho que hasta que no se encuentre una vacuna, y esté disponible para todo el mundo, la gente no podrá volver a hacer vida normal.

"La gente no ha entendido que esta es la mayor amenaza que podría alterar nuestra forma de vida", afirmó Gates. "Incluso habiéndolo predicho como un riesgo, estoy sorprendido de lo difícil que es pasar por ello. Los costes médicos, económicos, psicológicos: la vida de todos ha sido completamente alterada". Sin embargo, aunque se esté trabajando en la vacuna, no se espera su disponibilidad hasta el año que viene. El cofundador de Microsoft también explicó que el éxito solo puede darse al derrotar el virus a nivel mundial. "No sirve que solo unos países consigan vencerlo", dijo.

De hecho, el empresario está apostando grandes sumas de dinero a crear una vacuna. El jueves pasado, el fundador de Microsoft confirmó que estaba financiando la construcción de fábricas que tienen la capacidad de desarrollar siete posibles vacunas contra el coronavirus. Gates dijo que solo elegirá a “uno o dos de las siete”. Por lo tanto, el dinero invertido en el resto de las fábricas se perdería. “En una situación en la que el mundo genera pérdidas de trillones de dólares, invertir unos pocos billones vale la pena”, explicó Gates.