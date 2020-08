La sombría predicción de Bill Gates: cuál es la próxima pandemia que se viene y por qué Argentina es vulnerable

"Los mosquitos no mantienen el distanciamiento social. Y no usan mascarillas", el urgente pedido de Bill Gates en su blog.

El co fundador de Microsoft, Bill Gates, escribió una reflexión sobre la transmisión de malaria: “Es importante recordar que el animal más mortífero del mundo no se ha tomado un descanso durante esta pandemia", sentenció.

En marzo, algunos científicos hicieron notar su preocupación con los crecientes casos de malaria en África. Por la cuarentena, varios países africanos debieron suspender las campañas de distribución de mosquiteros. Según la OMS, alrededor de 3 millones de personas mueren al año por la enfermedad. Los niños son los más afectados por la enfermedad.

"Los mosquitos no mantienen el distanciamiento social. Y no usan mascarillas. Los mosquitos pican todas las noches e infectan a millones de personas con malaria, una enfermedad que mata a un niño cada dos minutos de cada día", escribió Gates en su blog.

Los niños deben recibir un tratamiento de inmediato. "Lo que realmente me preocupa es de un niño que no será tratado y las muertes quedarán sin contar", asegura Regina Rabinovich, profesora de Harvard de Salud Pública. La malaria no es la única enfermedad trasmitida por mosquitos: la fiebre chikungunya, la fiebre del dengue, las encefalitis equinas oriental y occidental, la encefalitis japonesa, la encefalitis Crosse, la encefalitis de San Luis, el virus del Nilo occidental, la fiebre amarilla y el virus del Zika se transmiten por la picadura de un mosquito infectado.

"No hay elección entre salvar vidas del covid-19 y salvar vidas de la malaria. El mundo debe permitir que estos países hagan ambas cosas", resolvió el millonario. El pico de COVID-19 en países en vías de desarrollo alarma a los médicos ya que podría estar acompañado de un pico de casos de malaria.

La fundación Bill Gates y Melinda Gates cuenta con fondos que exceden los U$S 40 mil millones. Su fundación solía dedicarse plenamente al HIV, la malaria y el polio; hasta la llegada de SARS-CoV-2. "Debemos actuar con el mismo sentido de urgencia que tenemos para COVID- 19".

Bill Gates y su reflexión sobre el cambio climático

Semanas atrás, el millonario escribió una reflexión sobre el cambio climático en su blog: “Por terrible que sea esta pandemia, el cambio climático podría ser peor”.

"Para 2060, el cambio climático podría ser tan mortal como COVID-19, y para 2100 podría ser cinco veces más mortal", escribió el empresario en una nueva entrada de su blog personal. “Ojalá hubiera hecho más para llamar la atención sobre el peligro del cambio climático”. Según el millonario, el COVID-19 podría causar más muertes que el coronavirus.

“A pesar de que el mundo trabaja para detener el nuevo coronavirus y comenzar a recuperarse de él, también debemos actuar ahora para evitar un desastre climático construyendo y desplegando innovaciones que nos permitan eliminar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero", señaló. La fundación Bill Gates & Melinda Gates está invirtiendo todos sus recursos en encontrar una vacuna y vencer la pandemia.

"A diferencia del nuevo coronavirus, para el cual creo que tendremos una vacuna el próximo año, no hay una solución de dos años para el cambio climático. Llevará décadas desarrollar e implementar toda la limpieza", escribió. Bill Gates insta a los Gobiernos a escuchar a la ciencia y a la innovación ya que, según el millonario, todas las ciencias deben estar a disposición frente al flagelo.

“Si aprendemos las lecciones de COVID-19, podemos acercarnos al cambio climático más informados sobre las consecuencias de la inacción", reflexionó. "La actual crisis mundial puede informar nuestra respuesta a la próxima".