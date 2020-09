La solución de este millonario argentino exiliado para que "lluevan" inversiones acá: su método "a la Suecia"

Las empresas "unicornio" de la Argentina son las que más valor tienen. En particular, empresas como Globant y MercadoLibre le ganaron a las empresas tradicionales del país en materia de valor de mercado. Uno de las primeras empresas de este tipo fue OLX, creada por Alec Oxenford. El empresario es parte de los hombres de negocio que desde hace un tiempo se metieron en el campo de la política argentina. Si bien hoy, a 20 años de haber iniciado su carrera entrepreneur, está alejado de su compañía y dedicado a Letgo, orientado a la compraventa de artículos usados con el que quiere destronar a Craigslist en el mercado estadounidense y que, al igual que su plataforma de clasificados online, ya superó los u$s1.000 millones de valuación.

Recientemente expresó en redes sociales una fuerte opinión respecto a la situación económica actual. Para el empresario, Argentina vive un "éxodo" de empresas y es necesario bajar los impuestos para volver a generar inversiones. Según Oxenford, esa fue la estrategia ganadora de Suecia.

Tras el éxodo de empresarios como el fundador de IKEA -Ingvar Kamprad- Suecia concluyó q lo mejor para el pueblo sueco era bajar impuestos. Eliminó el impuesto a la riqueza y bajó el impuesto a las ganancias y propiedades. Así generó inversión, empleo y crecimiento. Les fue bien. — Alec Oxenford (@alejandrito) September 27, 2020

No es la primera vez que el empresario se expresa sobre estos temas públicamente. “¿No llegó la hora de hacer las reformas estructurales (coparticipación, laboral, sindical, jubilatoria) que impulsen la inversión?”, había dicho en otra oportunidad. “El modelo de país que me gusta es el de un país normal y desarrollado. En ese país los salarios serán más altos y el peso valdrá mucho más. El modelo cerrado, estatista, corporativista y tercermundista actual es el que deprime y pauperiza. No tengamos miedo a la libertad. Se puede”, le respondió el emprendedor argentino a un usuario.

Según el Banco Mundial, Argentina es el país con más años de recesión del mundo desde que hay registros en 1961. El Congo y Zambia nos siguen de cerca. No llegó la hora de hacer las reformas estructurales (coparticipación, laboral, sindical, jubilatoria) q impulsen la inversion? pic.twitter.com/ac9YqPXB3y — Alec Oxenford (@alejandrito) July 23, 2020

El empresario forma parte de un reciente grupo de figuras de los negocios que se agrupan en "Nuestra Voz", una suerte de comunidad de empresarios que buscan consensuar sus mensajes para la política.