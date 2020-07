La primera empresa de Bill Gates fue un fracaso: qué hacia y por qué le enseñó todo para triunfar después

A los 19 años, en abril de 1975, Bill Gates fundó Microsoft junto a Paul Allen. En tan solo ocho meses, ganaron US$ 16 mil. Tres años más tarde, Gates tenía 23 años y su empresa Microsoft había ganado más de US$ 1 millón. Sin embargo, Microsoft no fue la primera empresa que fundó Gates: a los 17 años, fundó Traf-O-Data en 1972 luego de la muerte de un amigo de la juventud.

Traf-O-Data fue fundada por Bill Gates (17), Paul Gilbert y Paul Allen (19). El objetivo de la empresa era analizar y leer datos en bruto de los contadores de tráfico de las carreteras para escribir informes para los ingenieros de tráfico. Los tres fundadores seguían siendo estudiantes de Lakeside.

Trabajaban con computadoras con procesadores Intel 8008 y CP/M como sistema operativo. Colocaron contadores neumáticos a los costados de las carreteras y mangueras de goma que creaban un golpe de aire al pasar por encima de las ruedas de los vehículos: cada golpe de aire, se registraba en un rollo de cinta de papel. Así funcionaba el contador en los años 70’. La hora y el número de ejes perforaban un papel en patrones de 16 bits. Estos datos luego eran traducidos para los ingenieros de tráfico.

El nuevo objetivo de los tres fundadores era desarrollar una máquina que leyera las cintas perforadas de papel automáticamente: comenzaron a escribir programas y hasta reclutaron empleados para que transcriban manualmente los datos. Y lo lograron: lanzaron una máquina con procesador Intel 8008 y un lector de cinta.

Traf-O-Data 8008: lector de cinta, manual de instrucciones y tarjeta de visita de la empresa.

La compañía cerró tres años más tarde, en 1975 ya que la gobernación de Washington decidió hacer de manera gratuita la misma tarea que realizada Traf-O-Data. Esta experiencia les sirvió para hacer funcionar Microsoft, un rotundo éxito. Paul Allen cuenta que en este proyecto no solo aprendieron a crear software sino que también hardware y a emular microprocesadores.

La historia del joven Bill Gates

A los 13 años, escribió su primer juego tipo tres en línea single player con una computadora General Electric y terminales Teletype Model 33 ASR. Esta computadora estaba en su escuela en Seattle. Bill Gates, Paul Allen (cofundador de Microsoft), Rick Weiland (segundo empleado de Microsoft) y Kent Evans (que falleció en un accidente) fundaron un club geek de programadores al que llamaron “Lakeside Programmers Club”. La idea se le ocurrió a Paul.

En ese entonces, Computer Center Corporation “prestaba” computadoras. Los cuatro solían alquilar ordenadores para poder trabajar y jugar. Un día, el centro de computación los encontró buscando fallas al sistema operativo de las computadoras para poder usarlas más tiempo y de forma gratuita: la empresa se enojó y les prohibió alquilar computadoras. Al tiempo, volvieron con una oferta: encontrar errores y vulnerabilidades en el software de la empresa a cambio de usar los ordenadores.

Gracias a este acuerdo, Bill Gates comenzó a indagar en lenguajes de programación como Fortran, Lisp o lenguaje de máquina. Desafortunadamente, la empresa cerró dos años más tarde.

Un profesor del colegio en Lakeside, Seattle le ofreció a Bill Gates y a Kent Evans automatizar el sistema de organización del instituto. A cambio, obtuvieron beneficios para utilizar las computadoras del colegio y derechos de autor sobre el software.

Hoy en día, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo gracias a Microsoft con una fortuna de US$ 113 mil millones.