La preocupación de Tetaz por el "doble tipo de cambio" de Alberto: lo que no vió el gobierno y puede salir mal

A través de su newsletter semanal, el economista Martín Tetaz salió al cruce de las medidas de bienestar social del gobierno de Alberto Fernández. Tetaza afirma que el último megapaquete de medidas del gobierno "perfeccionó un sistema de tipos de cambios múltiples" a la vez que propició un ajute de entre 1 y 1.9 puntos del PBI.

El economista comienza recordando un artículo de su colega Guzmán en el cuál el ahora Ministro de economía defendía "la conveniencia de una devaluación combinada con impuestos a los sectores que no tenían capacidad de ganar productividad, ni de crear empleo de manera significativa, si resultaban protegidos". Tetaza reconstruye el argumento: "el tipo de cambio real alto es equivalente a una política de subsidios para los sectores transables (que exportan o compiten con las importaciones) y que eso es deseable, siempre que se trate de actividades que pueden aprovechar esos anabólicos para expandirse. Una devaluación implica salarios reales mas bajos para los trabajadores, de modo que no tiene sentido promoverla desde el estado bajo consideraciones de bienestar, si los sectores beneficiados no demuestras que la protección les sirva para aprender, mejorar en el largo plazo".

Para Tetaz, el objetivo del gobierno es devaluar sin tocar los salarios reales. "Si la mitad de los bienes de la economía se venden a un dólar de $40 y la otra mitad a un dólar de $80, entonces, en promedio, los precios de la economía están puestos a un dólar de $60. Devaluamos, sin devaluar los salarios reales", expuso en su escrito. Sin embargo, se mostró escéptico del plan de Guzmán. "No hay ninguna garantía que los sectores beneficiados con un dólar mas alto efectivamente generen derrames hacia el resto de la sociedad, ni por efecto empleo ni por que tengan capacidad de mejorar su competitividad aprendiendo mientras se los protege".

Tetaz también agrega que "esto es Argentina y buena parte de la economía utiliza el precio del dólar como referencia en el proceso de fijación de precios, incluso cuando no se trate de un sector transable". El historial de poca confianza en los datos y proyecciones de las instituciones junto al miedo histórico a la inflación convirtieron al dólar en resguardo de los ahorros y en brújula de la economía. "¿Qué dólar piensan ustedes que va a utilizar el público en general para formar sus expectativas, el que recibe el campo, que oscila entre los $40 de la soja y los $57 del queso, o el que enfrentan los turistas y ahorristas, que cuesta $82?", se preguntó retóricamente el especialista.

Tetaz finaliza su disquisición con una advertencia. "La única chance de éxito de un sistema de tipos de cambio múltiples es que no existan mecanismos de arbitraje, que permitan filtrar los dólares de un mercado al otro".

"Mi ejemplo favorito de mercados segmentados es el de la cancha de futbol, donde hay un precio de la popular, otro de la platea y uno aún mas caro del palco vip, con descuentos para jubilados y chicos y discapacitados. Pero para sostener esa discriminación es necesario poner rejas, alambrados, paredones y mucha policía. Me preocupa que cuando empiecen esas operaciones de arbitraje (porque no hay ninguna duda que las habrá), escalen los controles y la represión", concluyó Tetaz.