La polémica frase de Alberto Fernández: por qué todos lo trataron de "hipócrita" (qué dijo)

El presidente electo Alberto Fernández hizo referencia, a través de Twitter, al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra hoy lunes 25 de noviembre y muchos de los usuarios de la red social le recriminaron que no mencione a José Alperovich, ex gobernador de Tucumán y actual senador nacional, que la semana pasada fue acusado de violencia de género por parte de una sobrina y ex colaboradora.

"En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer quiero reivindicar mi compromiso de luchar contra las violencias que sufren las mujeres en nuestro país. Construir una Argentina con igualdad es un imperativo moral que nos exige actuar sin demoras", escribió Fernandéz.

El tuit se hizo viral rápidamente, que fue hecho poco después de las 8 de la mañana, poco antes de las 10 tenía más de 7 mil "me gusta" y 2 mil "retuits".

Uno de los temas que aparecen en las respuestas, como se mencionó, es el reclamos por la falta de reacción del político frente a la denuncia de la sobrina de 29 años que lo acuso de abuso sexual y pidió medidas de restricción.

Tras la denuncia, esta mujer fue eximida de realizar tareas en el Senado luego de que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ordenó poner en marcha el "Protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género" del Congreso.

De esta forma, la sobrina del ex gobernador tucumano, quien se desempeña en el despacho de Beatriz Mirkin, quedó eximida de prestar tareas en el cuerpo hasta que se resuelva la denuncia que presentó.

Alperovich, a su vez, dio a conocer el nombre de su denunciante, lo que también le valió muchas críticas en la red social Twitter.