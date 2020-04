La polémica comparación de este millonario argentino: dijo que el coronavirus es menos peligroso que fumar y desató la bronca de todos

La pandemia mundial de coronavirus COVID-19 modificó la rutina diaria y laboral de millones de personas alrededor del planeta a partir de las medidas de aislamiento social.

Mientras se aguarda por la confirmación de una vacuna que pueda derrotar de forma definitiva al virus, se originó en España una polémica impensada a partir de una publicación realizada por un exitoso emprendedor argentino.

¿Qué fue lo que pasó? Martín Varsavsky, fundador de Jazztel and Prelude Fertility (una de las empresas de fertilidad más grande de los Estados Unidos) y CEO de Overture Fertility (firma que construye un robot que diagnostica embriones humanos) utilizó su cuenta personal de Twitter (@martinvars) para realizar un curioso posteo en el que comparó la cantidad de muertos por coronavirus con los de tabaquismo en un año normal en España.

En el posteo, el emprendedor remarcó: “En España mueren 56 mil personas al año por fumar. ¿Es un horror? Si. ¿Destruimos nuestra sociedad, nuestra economía por el tabaco? ¡No!”

Semanas atrás, el propios Varsavsky había explicado sus razones por las cuáles el Gobierno debía levantar la cuarentena.

Como era previsible, a partir de la sensibilidad que genera el contexto actual, la publicación consiguió una repercusión masiva. Sin embargo, horas después el propio emprendedor decidió borrar el posteo. ¿Por qué?

La marcha atrás

El propio Varsavsky explicó la decidió de borrar el polémico hilo en otra publicación que, a diferencia de lo que pretendido, también generó polémica y una rápida repercusión en la red de microblogging.

“He decidido borrar el hilo en el que decía que el tabaquismo mata 56 mil personas por año y explicaba que no solo no paramos la sociedad por el tabaquismo sino que lo vendemos legalmente. Lo borré porque la ira de los fumadores encerrados fue demasiado para mi”, publicó el emprendedor y adjuntó un emoji de una cara sonriente.

Sin embargo, muchos usuarios decidieron expresar su opinión también luego del nuevo posteo y se generó un extenso y polémico hilo que, incluso, contó con algunas respuestas del propio Varsavsky.