La polémica campaña de US$ 79 que puso en aprietos al Gobierno: de dónde la sacaron

Luego de 130 días de cuarentena, el Gobierno quiere salir de la dura crisis que impuso la cuarentena. La Casa Rosada publicó un spot publicitario para concientizar a la sociedad sobre los riesgos de la flexibilización. Fue publicado en Twitter y se veía un médico poniéndole un respirador a un paciente. En el video, se escucha una voz en off de un hombre coordinando un encuentro en medio de la pandemia: “Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale Lau, imposible que nos contagiemos, yo me re cuido. Cortémosla con la cuarentena”.

El spot se viralizó rápidamente no solo por la crudeza de las imágenes sino porque el médico no tenía barbijo. La publicidad fue comprada a través de Shutterstock y costó US$ 79. Shutterstock es un banco que almacena millones de imágenes y de videos que puede utilizar cualquier persona.

En este spot, cada clip valía US$ 9 y está grabado en una sala de emergencias con un médico tailandés que no utiliza barbijo. También compraron un video en iStock, otro repertorio de imágenes y videos, y lo publicaron como si fuese una sala de terapia intensiva cuando en realidad era un video libre de derechos filmado en Rusia de una sala de pacientes para diálisis.

El video que adquirió de Shutterstock la Casa Rosada tiene varios errores: los cables que se ven por debajo del brazo del paciente se colocan en el pecho y en el brazo; se ve un quirófano en vez de un lugar de terapia intensiva; muestran una sala de diálisis; y un médico sin barbijo y sin guantes.

Los sitios de compra de imágenes son utilizados por muchas empresas, diseñadores gráficos y webmasters para no tener problemas con los derechos de autor. Las imágenes tienen mucha mayor calidad que una descargada de Google ya que están hechas para usarse en páginas web o impresiones. El repertorio de imágenes de Shutterstock cuenta con más de 6 millones de fotos e ilustraciones sin derecho de autor para descargar; iStock tiene más de 30 millones. Cada foto e ilustración rondan los US$ 9 a US$ 15.

1- cables esos se colocan sobre el pecho y las extremidades, no en el orto

Consejo para la comunicación oficial: la próxima vez que compren imágenes random en Getty que el doctor que atiende a pacientes en terapia intensiva con CORONAVIRUS tenga puesto (al menos) un tapaboca.

Por quienes critican la aparición de un médico sin barbijo en el video que publicó @CasaRosada

“Seamos responsables, seguí cuidándote”, dice un hombre al final del video incitando a las personas a tener cuidado frente a la flexibilización y los encuentros sociales en esta nueva etapa de la cuarentena. Los audios y las conversaciones del video quieren quitarle el dramatismo y la severidad a la pandemia.

“Seamos responsables” se convirtió en Tendencia en Twitter: el mensaje se difundió rápidamente en la red social. Pero “sin barbijo” también fue tendencia: “La única persona a la que se le ve la cara en el spot está sin barbijo. Es un médico y está sin barbijo”, twitteó Horacio Cabak, el conductor de televisión.

Para los usuarios de Twitter, el spot publicitario del Gobierno fue construido con imágenes irrealistas y resultaba engañoso por la falta de protección del médico frente a la pandemia. “Es obvio que es actor pero si lo van a hacer que lo hagan bien. Se deforma el mensaje que quieren dar”, comentó un usuario. “El problema del spot de Casa Rosada no es haberlo realizado con imágenes de banco sino que atrasa desde lo creativo”, criticó otro usuario. “Esas imágenes no son de hospitales peronistas”. “El médico no tiene barbijo”. “Siembran miedo con un spot abusivo y plagiado”.