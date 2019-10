La peor noticia de Netflix: se "pusó la gorra" y no permite compartir cuentas (¿cómo lo detecta?)

El proveedor de contenidos audiovisuales vía streaming Netflix decidió modificar su postura y ahora observará con mayor detenimiento las cuentas de los usuarios para detectar quiénes comparten sus cuentas con familiares, amigos y conocidos.

Netflix, que hasta ahora tuvo poca competencia y un crecimiento impactante, había minimizado la importancia de este tipo de clientes que comparten el pago del abono con familiares y amigos.

Según informó el sitio Newsweek, la empresa tratará con esta medida de recuperar parte del dinero que pierde cada mes. Solo en los Estados Unidos se estima que la cifra alcanza los US$ 135 millones.

Sin embargo, los cambios serán paulatinos. Así lo confirmó Greg Peters, jefe de producto de Netflix durante una conferencia en la cual la firma informó sobre su facturación durante el tercer trimestre del año.

La compañía confirmó que mantendrá los perfiles para un uso hogareño o entre los miembros de una familia y que cada integrante mantenga su perfil, configuración y sugerencias personalizadas.

Sin embargo, Peters adelantó que la compañía empezará a observar con mayor detenimiento dónde se usan cada uno de esos perfiles, pero no informó qué hará cuando detecte y verifique ese tipo de comportamientos en personas que no se encuentran bajo un mismo techo.

En los Estados Unidos, el 10% de los usuarios encuestados confirmó que no paga por su cuenta de Netflix, sino que usa otra compartida.

La Argentina es el país más económico de América latina para contratar Netflix. Según un relevamiento elaborado por eMarketer, en septiembre de 2019 el precio del abono básico era en este país de US$ 5,19, seguido de cerca por Colombia (US$ 5,71) y Brasil (US$ 5,99). En tanto, Costa Rica, Panamá y Uruguay se ubican en torno a los US$ 8,99.

Semanas atrás, el proveedor de música vía streaming Spotify empezó a verificar que todos los usuarios que cuentan con planes familiares vivan en el mismo domicilio.