La pelea por traer a Amazon a la Argentina: el método "criollo" para comprar de todo 30% más barato

El llamado sistema Puerta a Puerta fue una de las puntas de lanza del gobierno de Mauricio Macri respecto a liberalizar las compras en el exterior. Desde su anuncio, el programa tuvo sus luces y sombras. En un principio, los montos de la franquicia de compra eran más pequeños y era necesario llenar formularios para acceder a las compras. Con el correr del tiempo, el sistema se fue simplificando y hoy es más amigable al usuario.

Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papeleo difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte. Es por esto que se habilitó un nicho de negocios en la Argentina, allí donde el Correo se quedó “corto”. Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial. Las ventajas, según las propias empresas, radica en la mejora en los tiempos, el acceso a más oferta de productos, facilidades de pago y el precio. Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos.

¿Cómo se “le gana” al Puerta a Puerta?

Según un informe preparado en exclusiva para Infotechnology por el sitio de compra y entrega de productos del exterior ATuCasa, las grandes diferencias entre courier y correo serían las siguientes: el tiempo de entrega de este servicio suele ser de alrededor de 5 días frente a los de 30 a 90 del Correo Argentino.

En el caso específico de ATuCasa, se pueden ponderar dos cualidades más. Primero la "consolidación de paquetes", esto significa que los clientes pueden enviar varios paquetes a un mismo depósito, puede ver el contenido y decidir si lo consolida (junta con otros paquetes propios) para traerlo o lo devuelve si no es de su agrado. La ventaja del sistema de consolidación de paquetes es que, a diferencia del Correo, no hay que pagar por cada envío individual y solo cuentan como un envío para la cantidad máxima permitida anualmente por persona. Por otro lado, también existe la posibilidad de traer en cantidad por método simplificado de courier con destino comercial (esta opción no es válida para el correo).

Es posible traer la cantidad de productos permitidos que se quiera dentro del límite de US$ 3000 o 50 kilos por envío. La cantidad de envíos que desees al año. "Esta opción es muy utilizada para Pymes o cualquier cliente que desea traer con finalidad comercial. Se entrega la destinación de AFIP, que es el ingreso legal al país de la mercadería", explicó Mario Celada, el fundador de la empresa a Infotechnology.

Dentro de los servicios de la empresa, también está la posibilidad de conocer el estado de los paquetes en tiempo real. La compañía opera con un sistema de consultas vía mail o mensajería instantánea (por ejemplo, a través de WhatsApp) con un horario de atención extendido que llega hasta las 23hs e incluye días feriados y fines de semana. A diferencia del sistema Puerta a Puerta, que cuenta solo con un portal para conocer el estado del paquete y sólo en ciertos estadios del proceso, con sistemas como el de ATuCasa se genera una comunicación más fluida con el comprador. “Muchos de nuestros clientes piden al exterior por primera vez con nosotros por eso este sistema genera tranquilidad y confianza”, aclara el fundador de la empresa.

Pero, como no todo es servicio a la hora de elegir dónde comprar, desde la empresa mostraron con números cuán más barato puede ser comprar por este sistema en relación al Puerta a Puerta. Como caso de ejemplo se puede tomar un producto muy demandado por los argentinos: las notebooks.

Una computadora de gama media, por ejemplo una Acer Aspire 5, se vende en Amazon por alrededor de US$ 300



El servicio de ATuCasa tiene un costo de envío total y final de US$144. Con un tipo de cambio de $64, esto asciende a poco más de $9.000

El sitio cuenta con una "calculadora de precios"

para analizar los costos. Se puede usar haciendo click aquí

En el caso del Correo la matriz de costos es diferente. Primero se debe abonar una tasa de shipping internacional de US$ 45.99. Luego, se paga el excente del 50% sobre el monto no gravado de US$50. Entonces, se paga el 50% de US$ 263,40 más $200 pesos de handling y entrega del Correo, mas US$ 45.99 de flete internacional

Por lo que US$131,70+ US$ 45,99 + $200= $ 11.572,16

Cuando se hace la comparativa con otro producto, misma marca pero gama más alta, el resultado es el mismo. Una PC portátil tipo notebook de US$ 500 sigue siendo más barato por este sistema.

Bajo los mismos criterios del equipo anterior, el precio a través de ATuCasa es de $10.000. El mismo pedido vía Correo Argentino (incluyendo nuevamente shipping, excedente a la franquicia de US$ 50 y entrega local) es de $ 17.799.

"Mientras más caro el producto, mayor es la diferencia y el ahorro", aclara Celada y da como ejemplo un notebook "gamer", las de mejor rendimiento y mayor precio del mercado. Una notebook Acer Predator de alta game se vende en Amazon a poco más de US$ 1.000

El costo total del servicio privado es de US$ 301. Con cotización dólar oficial son unos $19.320.

Mientras que con el Correo Argentino, se pagarían US$ 65,99 por shipping internacional, mas US$524 por excedente más $200 de entrega local. En total, son US$ 524 + US$ 65,99 + $ 200: para un monto total de $ 37.959.

El servicio se paga en pesos, al dólar oficial, y se puede combinar con servicios como MercadoPago (con la posibilidad de pagar en cuotas) al igual que pagos en efectivo y por transferencia. Cabe recordar que el servicio trabaja con cualquier tienda de e-commerce del exterior más allá de las clásicas como eBay, Amazon o Alibaba.

¿Qué otras alternativas existen?

El perfil de las compañías que nacieron al calor del sistema de Puerta a Puerta es variopinto. Puede citarse también los casos de empresas como Tiendamia. Esta empresa también ofrece traer productos del exterior y, en función del peso, el usuario paga el costo del envío y, en algunos casos, los impuestos aduaneros. Estos últimos impuestos son, sobre todo, al utilizar el correo privado. Pero Tiendamia también opera con Correo Argentino: aprovecha el canal Puerta a Puerta del Correo Argentino.

Es decir que se puede aprovechar que los primeros 50 dólares no pagan impuestos. “Los usuarios aprovechan esta normativa: hacen órdenes que no superan los 50 dólares y no pagan impuestos” declara Roger Dimant, Country Manager de Argentina. “Pero también el canal de Correo Argentino presenta un volumen interesante de órdenes que superan los 100 dólares porque, al excederse de esos 50 sin impuestos, solo se paga un 50% de impuestos sobre el excedente”, completa Dimant. Si bien la empresa se encarga de manejar todo lo relacionado a trámites, el usuario debe pagar el VEP (el trámite de entrega del producto por Correo Argentino) y hacer la declaración en el sitio web de la entidad.

La empresa también cuenta con pagos locales, en pesos y cuotas fijas y el mismo sistema de consolidación antes mencionado.

Finalmente, quizás el sistema más "diferente" es el que popularizó la compañía internacional Grabr. A diferencia de los anteriores, el sistema de Grabr funciona coordinando viajeros al exterior con compradores locales. Usando una plataforma tecnológica como intermediario; los viajeros cobran una comisión y pueden traer diferentes productos a los compradores argentinos.

Una de las ventajas de Grabr sobre el Puerta a Puerta que cabe destacar es que con el servicio de Puerta a Puerta se abona el 30% del Impuesto País tanto en el producto como en el envío, ya que la compra debe hacerse en dólares y en un pago, por lo cual también se exponen a una suba repentina del dólar al momento de pagar el resumen de la tarjeta. Grabr, por su parte, permite pagar hasta en 12 cuotas en pesos con tarjeta de crédito, además de ofrecer la opción de pago con tarjeta de débito y en efectivo.

Por otra parte, hay productos, como perfumes, bebidas con alcohol o cámaras de fotos/drones con batería extraíble que no se pueden enviar a través del Correo pero sí se pueden recibir con un viajero. En este mismo sentido, las compras vía Puerta a Puerta están limitadas por lo que ofrecen los sitios de e-commerce. El sistema de Grabr permite comprar cualquier producto aunque se venda en tiendas físicas.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO