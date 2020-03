La pelea del año: el dueño de Guaymallén y el catador de alfajores se "amigaron" (qué pasó)

Hugo Basilotta, actual presidente de la empresa de alfajores Guaymallén, es una suerte de celebridad en redes sociales. En más de una ocasión generó risas entre sus seguidores por hablar de la realidad nacional con humor e ironía. Basilotta llegó a burlarse del cepo al dólar macrista, protagonizó un desopilante episodio con un tarro de membrillo e incluso llegó a burlarse del presidente estadounidense Donald Trump por el alto precio de sus alfajores.

Uno de sus episodios más icónicos fue una dura pelea con una twittero conocido por ser "Catador de Alfajores" (@alfajorperdido). El catador le solicitó al dueño de Guaymallén 20 cajas de alfajores para sortear entre sus seguidores y se negó a pagar el envío de las cajas.

Basilotta se enojó por la respuesta del catador y lo defenestró: "Si no las quiere, sortee 70% cacao y cachafaces”, dijo.

El catador de alfajores lanzó un libro junto a Editorial Planeta llamado "En Busca del Alfajor Perdido" con la tipografía de una famosa marca de alfajores argentina. El libro tiene un valor $1150. Facundo Calabró, el periodista y catador, le envió una copia de su libro a Hugo Basilotta para pedir disculpas por lo ocurrido.

"Se lo envié como una muestra de admiración y un humilde pedido de disculpas", twitteó. "Si lo lee, verá que hay un capítulo entero dedicado a Guaymallén", agregó. Hugo Basilotta le brindó una entrevista hace unos años atrás, recuerda. El catador espera que "lo desbloquee de twitter".

Me mandaron este regalo ... No se si es un Libro , o una caja de Alfajores “ FINOLIS “ ...... pic.twitter.com/P5hNXr8tKb — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) March 4, 2020

El empresario de la empresa millonaria respondió que aceptaba las disculpas "por segunda vez" pero que no habrá tercera. "Espero que venda muchos libros", concluyó su tweet.

El último cruce: Hugo Basilotta y "Mechi"

Una relevante twittera llamada Mamá Magglione (@MechiValle) twitteó, sin dar nombres, que le caía mal "un empresario" que a la comunidad de Twitter le "resulta re simpático". Aunque intentó twittear de manera encriptada, el dueño de Guaymallén lo notó y no se quedó callado.

A las horas, respondió "le caigo mal a Mechi?, hoy no duermo...", en un tono indudablemente irónico. Al poco tiempo, twitteó: "Estimados seguidores: informo que no produciremos más CAVIAR, tampoco haremos el oro a precio de lata, cerraremos la planta y no abriremos planta en Spegazzini. ¿Saben por qué? Porque le caigo mal a Mechiiiiii" y cerró el tweet con "muchas gracias".

Pero no quedó ahí, Basilotta volvió para decir que estaba feliz porque le "daba fama a la gente".

Ciertamente, Mamá Magglione contestó duramente:

La palabra "Mechi" es Tendencia en Argentina, con más de 2000 tweets. Las personas la defendieron: "Mechi solo dio su opinión pero no le faltó el respeto", entre otros.