La pelea de Milei con Fermo por las elecciones de este año

Un reciente cruce en Twitter pusó de manifiesta una "grieta" en el liberalismo y el libertarianismo argentinos. Con las elecciones presidenciales a algunos meses, se cruzaron fuerte dos posturas antagónicas respecto a cuál debe ser el rol del liberalismo en las próximas elecciones. El economista Germán Fermo abrió la discusión.

"El liberalismo no es un perro salvaje mordiendo al resto. El liberalismo debe articular un mensaje critico, ortodoxo pero a la vez respetuoso de la realidad que padecemos. El liberalismo debe inspirar respeto", empezó Fermo. Y agregó: "Si la version liberal en estas elecciones adopta la locura y el fascismo, ni siquiera tendran mi voto en legisladores. Solo votare una propuesta liberal no kirchnerista. El liberalismo no necesita de bufones intolerantes".

El tuit que terminó de hacer explotar la polémica fue el siguiente:

"Seguramente enchufaríamos el liberalismo en un lugar no apto para cobardes acomodaticios...", arrancó Milei. Ante esto, Fermo reaccionó con virulencia "La nueva version del kirchnerismo: mesianica, arrogante, infantil y payasezca. Verguenza... Me das asco visceral",empezó.

Mielei también derrapó y se metió en el terreno personal: "El mismo al que le has pedido que te ayude y apoye en las redes cuando te rajaron de la UTDT. Ahora te soplan vientos amarillos y hacés un argumento infantil que lo único que hace es perpetuar a los mismos políticos chorros de siempre. Acaso los crees distintos? Pobrecito...", sentenció el estrámbotico economista.

El debate descendió a una espiral de agresiones cuando Fermo trató de "fascista" a Milei y este a su vez le recriminó opinar en favor de sus interéses personales como trader.

Fermó sintetizó su opinión con una duro tuit donde dice que los liberales no están pudiendo leer adecuadamente el futuro electoral. Para Fermo es "Macri o Peronia".

Ante esta catarata de tuits y agresiones, hubo opiniones a favor y en contra de ambos bandos. Otro economista destacado en redes, Roberto Cachanosky, se solidarizó con Fermo y le dio la bienvenida al Club de los insultados.

Desde el lado de Milei, las voces contrarias a Fermo lo calificaron como "panqueque" y le recordaron algunas de sus contradicciones políticas.