La otra devaluación del peso: cuánto se necesita hoy para comprar un Bitcoin

El peso, la moneda nacional de curso legal equiparó su unidad más pequeña con el satoshi, la unidad mínima de Bitcoin, equivalente a 0.00000001 btc. Actualmente el precio de Bitcoin en la Argentina supera el millón de pesos, lo que hace que un centavo argentino valga un satoshi.

Dadas las nuevas regulaciones sobre la adquisición de moneda extranjera y la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19, la moneda argentina siguió experimentado una fuerte devaluación y volvieron a aparecer diferentes cotizaciones para las monedas extranjeras con las que los inversores y ahorristas deben lidiar, por ejemplo, dólar oficial, dólar blue, dólar solidario, dólar "contado con liqui" entre otros.

Según datos de Arcane Research, el volumen semanal de la principal criptomoneda comprada con moneda argentina aumentó un 1028% desde enero de 2018. El crecimiento se condice con el aumento en términos de BTC, en un 407%, y en términos de dólares, cuyo volumen depositado creció en un 139%. El nuestro es un país “cripto friendly”. Según un reciente estudio del Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, de España, un 79% de los argentinos encuestados estarían dispuestos a adquirir una moneda digital. De acuerdo al trabajo, los ciudadanos de países con menor confianza social en los bancos centrales estarían más dispuestos a acoger nuevas monedas digitales emitidas por instituciones alternativas.

Como resultado de esta situación, Bitcoin comenzó a romper récords de adopción en el país. Tanto fue así que a principios de este año el bitcoin argentino era, con mucho, el más caro del mundo, superando incluso el precio de BTC en Zambia, según Bitcoin Price.