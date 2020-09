La nueva reflexión de Bill Gates: vaticinó por una nueva pandemia peor que la del coronavirus

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, se volvió una personalidad activa frente a la pandemia. En su blog, escribe reflexiones semanales sobre las nuevas problemáticas mundiales. En este contexto, Bill Gates está preocupado por el cambio climático: “Por terrible que sea esta pandemia, el cambio climático podría ser peor”, sentenció a principios de agosto.

“Pero por difícil que sea imaginarlo en este momento, cuando aún estamos en medio de la pandemia, el cambio climático tiene potencial para ser aún más devastador”, reiteró el millonario a través de su blog en una nueva publicación.

"Para 2060, el cambio climático podría ser tan mortal como COVID-19, y para 2100 podría ser cinco veces más mortal. Ojalá hubiera hecho más para llamar la atención sobre el peligro del cambio climático”, se lamentó.

El empresario hizo hincapié en lo necesario que es electrificar los medios de transporte cuanto antes. Excepto los camiones y los aviones: Bill Gates piensa que la implementación de electricidad en camiones y aviones es “inviable”. "La electricidad funciona cuando es necesario cubrir distancias cortas, pero necesitamos una solución diferente para vehículos pesados de largo recorrido", sostuvo.

“El problema es que las baterías son grandes y pesadas. Cuanto más peso se intenta mover, más baterías se necesitan para alimentar el vehículo. Pero cuantas más baterías se usan, más peso se añade y más energía se necesita. Incluso con los grandes avances que se están logrando en la tecnología de las baterías, probablemente nunca sean una solución en aplicaciones como vehículos de 18 ruedas, barcos de carga y aviones de pasajeros", explicó.

Para impulsar el uso de vehículos eléctricos y como alternativa a las baterías tradicionales, Gates sugirió el uso de biocombustibles.

La nueva predicción de Bill Gates: hizo dos preguntas clave y sorprendió a todos

“A veces es sorprendentemente difícil encontrar las respuestas, especialmente cuando se trata de la salud global. ¿Quién se ha enfrentado ya con este problema y qué podemos aprender de ellos?”, se preguntó el millonario.

"Hay países de ingresos bajos y medios que han hecho grandes avances, por ejemplo, en la entrega de vacunas o en la eliminación de la desnutrición. Pero cualquiera que quiera identificar esos países, averiguar cómo lo hicieron y aplicar las lecciones en su propio país, tendrá mucho trabajo por delante”.

“Por supuesto, no todas las enseñanzas pueden aplicar de la misma manera en todas partes. Lo que funciona en un país puede no funcionar exactamente de la misma manera en otro. Y no siempre es obvio cómo implementar grandes cambios en los sistemas nacionales de salud, que son muy complejos y requieren mucha coordinación entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro", concluyó.