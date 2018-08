La nueva marca "trucha" que imita a Samsung ya vende TV 4K de 55' a US$ 57

Hay un nuevo rey de las marcas truchas. Se trata de SHAASUIVG, una nueva marca que colmó el eCommerce chino Pinduoduo (PDD) con llamativas ofertas como un televisor de 55 pulgadas a US$ 57. Luego de su electrónica barata, el mayor logro de la empresa es haber deconstruido el logo de Samsung para idear su propio nombre. A primera vista, parece tratarse del verdadero.

Pinduoduo salió a la Bolsa en Nasdaq hace dos semanas a una valuación inicial de US$ 23 mil millones, levantó US$ 1,6 mil millones y se hizo con una reputación por vender productos falsos. Pero no se trata únicamente de televisores, sino que el eCommerce chino también vende comida y productos para bebés, dos categorías donde los riesgos son mayores.

Ahora, son varias las marcas demandando a la plataforma con el objetivo de hacer que bajen las publicaciones que involucran marcas “truchas”. Aún así, es difícil identificar estos productos con rapidez. Esto requiere mucho personal para monitorear las publicaciones o tecnología que permita automatizar el proceso, dos cosas en las que empresas en pleno crecimiento como PDD no quieren perder el tiempo.

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China ya anunció una investigación para atender la gran cantidad de reportes de mercadería falsa que se vende a través de PDD. Ayer, le pidieron a las autoridades de Shanghai que vean los informes y castiguen a quienes encuentren culpables.