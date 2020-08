La nueva frase de los "ruleros" para ganar más mes a mes: a qué apuestan y cuál es el truco

En los círculos bitcoineros de Argentina existe una frase que ilustra a la perfección la idea que tienen los fanáticos de estas criptomonedas de la economía nacional: cuando acontece algún evento típico de nuestro país, como mayor emisión o mayores controles cambiarios, los bitcoiners hablan de "noticias que fortalecen al Bitcoin". Para los ahorristas de Bitcoin, la situación económica y social del país desde hace mucho tiempo los convence de que ahorrar en una moneda alejada de los vaivenes locales es lo más recomendable.

Restricción al dólar

Las nuevas restricciones a la compra de dólares, que ahora también involucra a un nuevo posible cepo a la compra de dólar ahorro, son una de las principales razones que vuelve a poner en primera plana a las criptomonedas. Ante este escenario, muchos argentinos vuelven a volcarse a las criptomonedas como una alternativa viable tanto de ahorro como de escape a ciertas regulaciones que solo afectan por el momento el dinero fiat tradicional.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctuaciones devaluatorias del peso y, además, está menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar.

Por otro lado, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tenía previsto recabar información sobre agentes involucrados en el mercado de criptoactivos, con el fin de identificar a los principales actores y el volumen de las transacciones realizadas. Este organismo busca controlar a quienes compren dólares con criptomonedas.

Mercado activo

El nuestro es un país “cripto friendly”. Según un reciente estudio del Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, de España, un 79% de los argentinos encuestados estarían dispuestos a adquirir una moneda digital. De acuerdo al trabajo, los ciudadanos de países con menor confianza social en los bancos centrales estarían más dispuestos a acoger nuevas monedas digitales emitidas por instituciones alternativas. Nuestro país es, por otro lado, cuna de grandes empresas de criptomonedas con relevancia internacional como RSK y Ripio.

Las criptomonedas son legales

Cabe destacar que la compra de criptomonedas en Argentina es legal, aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). Del mismo, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite diario de US$ 200 que tiene el dinero papel.

Los problemas para operar

En los últimos meses, los usuarios argentinos se han encontrado con diversas irregularidades, como por ejemplo: el bloqueo de cuentas en dólares de BBVA; los problemas de Buenbit también vinculados al dólar; problemas para retirar dólares propios en el banco Macro; situaciones en las que el homebanking de algunas entidades no funciona para comprar dólares; o incluso situaciones en las que lobbies políticos y gremiales han afectado a empresas fintech o incluso a Mercado Libre.