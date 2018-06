La nueva estrategia de Apple para 2018: tres teléfonos en el mismo año

Se vienen los iPhone generación 2018. Apple no deja de apostar por el teléfono insignia de su marca. Según pudo recoger Linio, la tienda online argentina, la estrategia de este año involucra tres teléfonos diferentes.

Una de las características de los tres nuevos iPhones es que contarán con una pantalla de borde a borde con los mismos biseles casi inexistentes del iPhone X, y todos estarán equipados con un sistema de cámara TrueDepth que admite Face ID. Eso significa que 2018 marcará el final oficial del botón Inicio y el sensor de huella digital Touch ID en la línea insignia de iPhone de Apple.

Los tres mosqueteros

La estrategia de Apple para esta próxima mitad de año será apostar a tres clases de teléfonos diferentes, intentando acaparar diferentes precios y gamas, ajustando técnicamente donde sea necesario.

El primero se dice que es una segunda generación del iPhone X, con la misma pantalla OLED de 5,8 pulgadas, mientras que la segunda se puede considerar como un "iPhone X Plus" con una pantalla OLED de 6,5 pulgadas, más grande.

Junto con estos dos iPhones OLED, que se espera se enmarquen en términos de precios con el iPhone X, Apple tiene previsto presentar un nuevo iPhone de 6.1 pulgadas (más barato) con pantalla LCD. Este dispositivo posiblemente tendráuna pantalla totalmente activa, que ofrecería una tecnología mejor a la pantalla del iPhone 8 e incluso el 8 Plus.

Reduciendo costos ¿a qué precio?

Mientras que los iPhones OLED estarían equipados con todo el arsenal del iPhone X, Apple va a recortar algunas características del modelo rumoreado de 6.1 pulgadas para mantener el costo bajo. Ese dispositivo tendrá un marco de aluminio en lugar de un marco de acero inoxidable, puede que no esté equipado con carga inalámbrica, tendrá una sola cámara trasera para la lente y la pantalla podría no ser compatible con 3D Touch.

La estrategia de Apple es vender el dispositivo por US$ 700 u US$ 800, poniéndolo a la par con los más asequibles iPhone 8 y iPhone 8 Plus. Por otro lado, US$ 999 para el modelo de próxima generación de 5.8 pulgadas es una suposición sólida, al igual que US$ 1.099 para el modelo de 6.5 pulgadas.

Comparativamente, se espera que los iPhones OLED de 5.8 y 6.5 pulgadas continúen ofreciendo cámaras traseras de doble lente y pueden incluir 4GB de RAM. El modelo más grande, por supuesto, admitirá una batería más grande para una mayor duración, y podría incluir soporte dual SIM (el primer iPhone con esta función) y una nueva opción de color dorado.

¿Cuándo llegan al mercado?

Los iPhones se estrenan tradicionalmente en septiembre y no esperamos que Apple se desvíe de esa tradición en 2018. Es probable que los tres iPhones se anuncien a principios de septiembre y luego se pongan a la venta poco después.