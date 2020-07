La nueva “arma secreta” de los ruleros para comprar dólares digitales libres: es legal y no tiene cepo

En los últimos dias, desde distintas entidades del gobierno como la UIF y el BCRA reforzaron los controles a la compra de dólares en todo el país. Esto se evidenció en la persecución a los llamados "coleros" de dólares. “El BCRA no cierra las cuentas, lo que hace es bloquear los CUIT para que las personas identificadas en esta maniobra no puedan acceder al mercado. Las cuentas las cierran los bancos, o la ponen en stand by, hasta que el cliente presente la documentación”, explicó el Cronista.

Está prohibido vender o ceder el cupo de u$s 200 a un tercero. Mucha gente no sabe de esta prohibición y, necesitados de ingresos extras, venden en páginas de Facebook su cupo de u$s 200 en $ 1500. Los bancos digitales incluso sufrieron de estas medidas, como fue el caso de Brubank y Rebanking. Estos bancos se vieron afectados por la relativa facilidad con la que puede abrirse una cuenta en dólares para realizar las operaciones.

Siguiendo la misma línea, se sumó la banca tradicional con el BBVA, cuya práctica fue un distinta a sus colegas digitales: hizo desaparecer las cajas de ahorro en dólares del homebanking de sus clientes sin previo aviso, y después comunicó su aparente razón. Esto se replicó en entidades como el Banco Nación, Banco Patagonia, Banco Ciudad, ICBC, Banco Macro o el Banco Itaú. hicieron llegar a sus clientes mensajes con la misma directriz alertando el posible bloqueo de sus cuentas.

Los nuevos "dólares digitales" para evitar las sanciones y los cepos

Las stablecoins o monedas estables han ganado más protagonismo en el espacio de las criptomonedas, impulsadas particularmente por la caída de los precios de los activos criptográficos después del corralito de 2017. Esta caída causó un cambio fundamental en la mentalidad de los inversores, ya que comenzaron a buscar criptomonedas con una mayor estabilidad.

En su sentido más simple, una stablecoin es una forma de moneda digital que proporciona estabilidad de precios mediante el respaldo de un activo de reserva. Las criptomonedas se han vuelto populares a lo largo de los años. Pero, cuando la mayoría de la gente habla de activos criptográficos, piensan en Bitcoin, ETH, XRP y algunos otros. El problema con este conjunto de activos es que son altamente volátiles.

Las criptomonedas que mantienen una paridad con la cotización del dólar, conocidas en el mercado como “criptodólares” o “stablecoins”, son las alternativas que más están creciendo entre los ahorristas por la seguridad que brindan ante la volatilidad de Bitcoin. En los últimos 12 meses la actividad del criptodolar creció un 800% dentro de los movimientos de la industria de los criptoactivos, y solamente en marzo de este año se transfirieron US$ 50 mil millones de criptodolares sobre distintas plataformas de blockchain.

Las razones del crecimiento del interés de los ahorristas en los criptodolares tiene que ver, además, con 3 factores clave:

La paridad con el dólar - su cotización va prácticamente 1 a 1 - lo cual facilita el ingreso al mundo de las criptomonedas para aquellos que no se animaban después de ver la fluctuación del Bitcoin.

Al tener su cotización “atada” al valor del dólar, es un resguardo de valor seguro que además puede ser invertido en los productos de inversión de finanzas descentralizadas de mayor simpleza para el usuario común, que tienen rendimientos entre el 1 y 2 % anual en la moneda estadounidense.

Es una herramienta de alta eficiencia para aquellos que necesitan enviar divisas al exterior debido a la facilidad, rapidez y bajo costo con que pueden ser transferidos.

Existen varios tipos de stablecoins que se pueden adquirir para poder "dolarizarse" por fuera de las restricciones del dólar fiat. En este sentido, si bien no se trata de la adquisición de dólare en moneda papel estas criptomonedas son una alternativa viable para refugiarse por fuera del peso.

Augmint

Es una stablecoin colaterizada en moneda fiat, específicamente, euros. La valoración es 1 a 1.

DAI

Es la criptomoneda que tiene paridad 1 a 1 con el dólar, es descentralizada y respecto a la governanza de la organización MakerDAO.

Digix

Una stablecoin pareada con el oro. Está programada sobre ethereum y un Digix corresponde a un gramo de oro.

EOSDT

Está basada en tecnología EOS y permite el desarrollo de dAPPs.

Gemini Dolar

Al igual que DAI, es una criptomoneda con valor tendiente a 1 dólar. No es descentralizada.

TrueUSD

Otra criptomoneda atada al valor del dólar con relación 1 a 1.

USD Coin

Se trata de un token ERC-20 en Ethereum que está pareado con el dólar.

WBTC

Una stable coin colaterizada con Bitcoin.

Las opciones son bastas e incluso algunos ofrecen la oportunidad de "pararse" en criptoactivos atados al euro o al oro; otro de los refugios de valor que muchos argentinos prefieren al peso. Aunque cabe aclarar que recientemente también se vieron regularizadas las casas de cambio de criptomonedas.